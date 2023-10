Jockey Club de Campinas é levado a leilão para pagar dívidas

Hipódromo de Campinas não recebe uma competição desde 1974 Foto: Sebastião Moreira/Estadão Conteúdo

O emblemático terreno do Jockey Club de Campinas, propriedade do Jockey Club de São Paulo, está sendo levado a leilão para pagar dívidas do grupo. O espaço foi o principal palco das corridas de cavalo no interior paulista, mas está desativado há tempos. O último páreo no local foi em maio de 1974, de acordo com dados da Prefeitura.

O terreno tem 348,5 mil m², o equivalente a cerca de 50 campos de futebol. O valor original foi fixado em R$ 231,6 milhões na primeira oferta ao mercado, mas não houve interessados no leilão. Já na segunda rodada, o lance inicial vai partir de R$ 139 milhões, uma redução de 40%, conforme informa o leiloeiro oficial Fernando Cerello, da Mega Leilões. O certame vai até 13 de novembro.

No terreno estão o Hipódromo Boa Vista, a torre de narração, as arquibancadas, as cocheiras e demais áreas de preparação de cavalos, além de alguns galpões. A tendência é que todos acabem no chão para dar lugar a novos empreendimentos.

Terreno pode atrair o interesse de incorporadoras

Um dos laudos classifica o terreno como uma área atrativa para a instalação de indústrias em geral, empresas de logística e empreendimentos imobiliários de grande porte, o que deve atrair a atenção de incorporadoras. O local é estratégico por estar bem ao lado da rodovia Anhanguera, no Km 99, e a quatro quilômetros dos acessos para as rodovias Bandeirantes e Dom Pedro.

O leilão da unidade de Campinas é mais um capítulo do imbróglio que se arrasta há anos do Jockey Club de São Paulo. O grupo tem dívidas elevadas e já teve que recorrer, inclusive, à venda de outros imóveis para tentar amortizar os passivos. A lista inclui até o prédio onde funcionou a sede social do clube, na região do central da capital paulista.

Há também uma briga histórica com a prefeitura de São Paulo em torno de uma dívida de mais R$ 100 milhões em IPTU, que o Jockey questiona na Justiça. Já o Plano Diretor mais recente, aprovado em junho pela Câmara de Vereadores, prevê a transformação do espaço do Jockey Club, na zona sul, em um parque municipal.

Procurado, o Jockey Club não retornou o contato da Coluna.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 24/10/23, às 18h18.

