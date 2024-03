Kinea abre captação de quase R$ 1 bi para fundo de recebíveis imobiliários

Esta é a primeira grande emissão do setor depois que o Conselho Monetário Nacional divulgou, em fevereiro, uma nova resolução vedando a emissão de certificados de recebíveis com lastro em títulos de dívida emitidos por companhias não relacionadas aos setores de agronegócio ou imobiliário.

Com essa medida, o CMN procurou cortar as emissões de títulos isentos de imposto de renda por parte das empresas de outros setores - como farmacêuticas, varejistas, fast food e até bancos - que vinham se aproveitando do benefício cujo intuito “original” era incentivar as operações de empresas imobiliárias e do agronegócio.

Na visão da Kinea, a mudança não deve gerar impactos relevantes sobre as operações dos seus fundos, uma vez que as aplicações da gestora sempre foram, tradicionalmente, alinhados com o “espírito das alterações promovidas”.

Com os recursos da oferta, o fundo KNHY11 vai buscar CRIs “originais” do setor imobiliário, isto é, projetos residenciais, galpões logísticos, edifícios corporativos e shopping centers. A expectativa é de que a taxa média de retorno da carteira alcance IPCA + 10,5% ao ano com as novas operações.