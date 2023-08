Kinsol faz parceria para entrar no mercado livre de energia e espera faturar R$ 40 milhões

Empresa fechou acordo com as comercializadoras Pacto Energia e Genco Energia Foto: Divulgação / Essentia Energia

A Kinsol, integradora com mais de 250 franqueados no País, anunciou a entrada no mercado livre de energia elétrica, de olho na abertura prevista para janeiro de 2024, quando todos os consumidores atendidos em alta tensão - o chamado “Grupo A” - serão autorizados a escolher seu fornecedor de energia elétrica, assim como acontece no segmento de telefonia, por exemplo.

Com R$ 57 milhões faturados em 2022, a Kinsol é parceira da fabricante de equipamentos WEG e atua na instalação de painéis solares. Como diferencial, a rede de franquias oferecerá desconto de 20% na aquisição do sistema solar fotovoltaico para quem migrar para o mercado livre por meio da rede de franquias.

Já para os franqueados, a vantagem está no recebimento de 0,8% do valor da fatura. Segundo Maurício Crivelin, presidente da Kinsol, o modelo de negócio “trará receitas recorrentes e uma complementação significativa” para os franqueados. O objetivo, segundo a empresa, é atingir qualquer cliente do grupo A que tenha gastos a partir de R$ 10 mil em energia elétrica.

Para isso, a companhia parceria com duas comercializadoras: a Pacto Energia e Genco Energia e, só nesta frente, espera faturar R$ 40 milhões nos próximos quatro anos. A ideia é oferecer descontos da ordem de 20% a 30% sem a necessidade de investimento por parte do cliente.

A companhia espera faturar R$ 70 milhões só neste ano considerando vendas de equipamento solar fotovoltaico e de mobilidade elétrica.





Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 08/08/23, às 11h51.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.