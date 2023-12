Lessores da Gol pedem garantias e credores se preparam para reestruturação

Negociações da companhia com os donos de aeronaves têm sido duras. Foto: MARCOS DE PAULA/ESTADÃO

Os arrendadores de aeronaves (conhecidos como lessores) da Gol passaram a exigir garantias para reestruturar contratos com a companhia aérea brasileira. Essas conversas acontecem há meses e a expectativa é que a Gol entre em renegociações intensas com outros credores, como os detentores de títulos de dívida emitidos no exterior (bondholders), a partir do próximo mês. Os bondholders, por sua vez, já se preparam para sentar à mesa com a companhia aérea, com a contratação de assessores.

Os lessores são o maior problema neste momento da Gol, que vem tendo conversas duras com esse grupo. Os arrendadores de aeronaves acabam de sair da crise da pandemia e estão pouco dispostos a abrir muitas concessões, por conta da retomada da indústria de turismo. “Eles (os lessores) não querem de forma alguma negociar tendo como base somente a revisão de preços ou extensão das obrigações de prazos”, disse uma fonte que acompanha o caso.

Em evento realizado no meio de dezembro, o diretor financeiro da Gol, Mario Liao, disse que a companhia aérea não pretende oferecer ações como garantia. Por outro lado, a companhia não teria outros ativos a oferecer, de acordo com especialistas em reestruturação de dívida.

Segundo eles, se a situação evoluir para um impasse, a Gol pode, eventualmente, buscar recuperação judicial nos Estados Unidos, onde a lei protege as companhias aéreas dos arrendadores e evita que as aeronaves sejam retomadas.

Os custos de contratos com fornecedores renegociados na pandemia e relacionados à demora na renovação da frota pesam na margem Ebitda (de geração de caixa medido antes de lucros, impostos, depreciação e amortização), de acordo com Liao. A Gol informou ainda que precisa de investimentos de cerca de US$ 250 milhões para manutenção dessas aeronaves e está negociando com o governo federal a criação de um instrumento de crédito para financiar esse montante.

No mesmo evento, a companhia aérea anunciou o plano de reestruturação de capital para melhorar sua liquidez e reduzir as pressões de curto prazo, envolvendo também renegociação de bonds que vencem em 2025 e 2026.

Fitch vê caixa insuficiente para empresa cumprir obrigações no próximo ano

No fim do terceiro trimestre, as dívidas e juros com vencimentos de curto prazo da Gol totalizavam R$ 2,9 bilhões, sendo R$ 1,8 bilhão de obrigações de leasing e R$ 1,1 bilhão em dívidas financeiras. A agência de classificação de risco Fitch calcula que a Gol teria apenas R$ 905 milhões em caixa, insuficientes para fazer frente a essas obrigações do próximo ano.

Em fevereiro, a Gol já reestruturou parte de sua dívida com detentores de títulos emitidos no exterior (bond 2024, 2025 e 2026 e US$ 25 milhões em bonds perpétuos) e recebeu uma injeção de capital nesse processo. Isso foi feito por meio da Abra Group Limited, holding criada para controlar as operações da Gol e da Avianca.

A Abra propôs a troca de bonds com vencimentos em 2024, 2025, 2026 e perpétuos por papéis com vencimento em 2028. Mas nem todos os bondholders aderiram à troca e compõem um grupo dissidente com o qual a companhia aérea terá de negociar.

Procurada, a Gol não respondeu a pedido de entrevista até a publicação desta nota.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 25/12/23, às 17h52

