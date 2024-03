Liga de futebol tem alta geração de caixa e pagará dividendos já em 2025

Leitão: 'A gente gosta de teses comprovadas em mercados desenvolvidos, porém, pouco exploradas em âmbito nacional' Foto: Div

A gestora Life Capital Partners (LCP) passou o último ano e meio em discussões com dezenas de times de futebol, centenas de dirigentes e no holofote de milhões de torcedores. O objetivo: ser o investidor por trás da primeira liga de futebol do País, estrutura criada para dar força à negociação dos times em relação a direitos de transmissão e placas em estádios.

PUBLICIDADE Em novembro, finalmente a LCP fechou contrato para a formação da Liga Forte União (LFU), que reúne 26 clubes. Entre eles, Botafogo, Athletico Paranaense, Internacional, Coritiba e Ceará, que receberão 80% do que for negociado por estes direitos pelos próximos 50 anos. Em troca dos 20% restantes, os clubes receberam R$ 1,2 bilhão no fechamento do acordo e terão mais R$ 1,4 bilhão até março do próximo ano. Para João Gabriel Leitão, sócio e fundador da LCP, o desgaste de negociações tão longas e ajuintensas valeu à pena. “Foi um processo bastante complicado e é o tipo de situação que a gente gosta porque se é complicado, o retorno tem potencial elevado e é nisso que a gente quer se diferenciar”, diz. A gestora nasceu há pouco mais de dois anos, com o objetivo de buscar teses de investimento já testadas no exterior, mas inexploradas no Brasil. O mercado de esportes serviu como uma luva de goleiro na mão da gestora, que também investe no setor imobiliário em regiões menos exploradas do Brasil e tem aproximadamente R$ 1,5 bilhão em ativos sob gestão. Para Leitão, o investimento em liga traz o maior retorno ajustado ao risco, dentro dessa área. “É um ativo com características muito especiais com receita recorrente, alta geração de caixa, leve em ativos e sem necessidade de fazer investimentos”, diz. Além disso, é um monopólio com altíssima barreira de entrada e baixa correlação com índices como de ação, renda fixa e “treasuries” (títulos do Tesouro dos Estados Unidos). A seguir, trechos da entrevista, concedida antes do fechamento dos direitos de transmissão da Libra, a liga concorrente da LFU, com a Globo e da oferta feita pela LCP pelos direitos de transmissão dos jogos do Corinthians:

Como a LCP entrou em investimentos em esportes?

João Gabriel Leitão: Somos quatro sócios que se conheciam e operavam juntos há cerca de 15 anos. Eu, o Wilson de Lara, o Carlos Gamboa e o Cristian Solon. Temos um histórico de ganhar dinheiro em investimentos alternativos, como “private equity”, energia, infraestrutura e “real estate” (investimentos imobiliários). A gente gosta de teses comprovadas em mercados desenvolvidos, porém, pouco exploradas em âmbito nacional, como é o caso do nosso investimento em mídia esportiva.

O Financial Times classificou recentemente o Brasil como a próxima fronteira do esporte mundial. A LCP percebeu isso logo que a lei das SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol) foi criada?

Leitão: A gente nasceu mais ou menos na mesma época e, para entrar no esporte, fizemos um estudo bastante profundo. A gente olhou casos nos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro, e na Europa, onde há diversos fundos e ativos que nos serviram de exemplo. A gente olhou a CVC, que tem oito ligas esportivas e é o maior fundo de “private equity” do setor. A gente se debruçou sobre o Providence e o que eles fizeram na NFL (National Football League) nos Estados Unidos, com retorno de mais de oito vezes ao longo do tempo para os investidores. Ao mesmo tempo, as coisas no Brasil estavam começando a acontecer.

Por que a LCP decidiu investir em ligas e não em SAFs?

Leitão: O mercado de investimento em esporte está basicamente dividido em dois: o que aporta em ligas esportivas e envolve os direitos de transmissão de campeonatos e o investimento em franquias de clubes. A gente gosta de dizer – e olhamos muito o perfil de investimentos e cases fora do Brasil – que investimento em liga é o que traz o maior retorno ajustado ao risco. É um investimento no qual o ativo gera receita recorrente de direitos de mídia, tem um público extremamente fiel e, por consequência, alta geração de caixa. O ativo que compramos – 20% dos direitos de transmissão de um bloco de clubes pelo prazo de 50 anos - vai ter margem Ebitda (geração de caixa operacional) de 85%, 90%. É uma margem altíssima, leve em ativos e sem necessidade de investimentos. É um ativo com características muito especiais. Além disso, vamos falar aqui do campeonato brasileiro, mas serve para La Liga espanhola, para a Premier League [da Inglaterra], para Liga de Beisebol americana: entramos basicamente num monopólio, com altíssima barreira de entrada. Dificilmente alguém conseguiria replicar a experiência de um Campeonato Brasileiro.

PUBLICIDADE Como ele se compara a outros ativos financeiros? Leitão: Ele tem baixa correlação com índices de ação, de renda fixa, com treasuries. Quando a gente olha o histórico de fundos de “private equity” versus o retorno do índice S&P (ativos mais negociados na Bolsa de Nova York), por exemplo, são retornos mais altos, mais consistentes e descorrelacionados. Mesmo mal geridos, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro tiveram crescimento de mais de 10% por ano, ao longo dos últimos 10 anos. Isso mesmo com o fato de apenas 2% da receita do direito de transmissão do Campeonato Brasileiro ser proveniente de fora do Brasil. Esse porcentual pode aumentar? Leitão: Muito. Quando a gente olha, por exemplo, o campeonato argentino, está entre 14 e 15% (do faturamento com direitos de transmissão). Estamos no mesmo fuso e temos campeonato de melhor qualidade do que o argentino. É questão de gestão mesmo. Ao longo dos próximos 10 anos, esse número vai chegar mais próximo dos 10%. Hoje, na La Liga e na Premier League, é acima de 40%. O potencial de geração de receita para o investidor e para os clubes é enorme.

O que mais pode aumentar a receita de transmissão?

Leitão: Jogos internacionais serão um ganho de longo prazo. O que vai incrementar a receita agora é justamente a negociação em bloco: um pool de 26 clubes, que antes negociavam sozinhos e, agora, têm musculatura muito maior. Além dessa força, estou trazendo inteligência e capacidade comercial. Mais do que vender para uma emissora, vou traçar um processo competitivo. Há ainda outras receitas que a gente só vai conseguir aferir quando a gente for de fato uma liga única do campeonato brasileiro. Temos o "naming rights" do campeonato e a gente conseguiria fazer uma série no Netflix, por exemplo, ou videogames. A LFU depende da criação de uma liga única? Leitão: Nosso investimento é no bloco comercial de 26 clubes. A formação da liga única, ou seja, de uma entidade que comporte todos os clubes que jogam no Campeonato Brasileiro nas séries A e B, daria uma potencial valorização à nossa história. Os clubes conseguiriam organizar o Campeonato Brasileiro da melhor maneira possível, mas a formação da liga única não tem relação direta com nosso investimento. É óbvio que, como investidores, a gente gostaria de comprar os direitos de transmissão de todos os clubes. O tamanho do cheque seria maior, porém a nossa capacidade de geração de receita, ao longo do tempo, também aumentaria. Por que?

Leitão: A gente conseguiria ter acesso e influência na organização do campeonato e na gestão de um bloco comercial melhor do que com 26 clubes. Estamos em um momento propício, porque há apetite muito grande das principais empresas de “streaming” em esportes. Hoje, tem demanda por direitos de transmissão por parte de Apple, Amazon, Disney Plus, YouTube, Netflix... A Netflix vai pagar US$ 5 bilhões para transmitir o WWE (luta livre). A Apple anunciou que, além de ter os direitos da MLS (Major League Soccer), a liga de futebol nos Estados Unidos, também está interessada em comprar os direitos de transmissão da Fórmula 1. Esses competidores estão trazendo um caminhão de dinheiro para o mercado e a gente já vê esse efeito em outros campeonatos: na Libertadores, na Copa do Nordeste, no Paulistão. Quando os streamings entraram, o nível de receita dos clubes realmente mudou.

Qual o motivo do interesse dessas plataformas em esporte?

Leitão: Dada paixão do torcedor, o esporte gera muito engajamento e o YouTube, a Amazon ou a Apple entenderam que essa interação cria muito valor, além de diminuir o “churn” (cancelamento do serviço). O Campeonato Brasileiro dura 9 meses no ano. Quem assinou o streaming para ver o jogo do seu time não vai sair da plataforma nos outros três meses. Então a perda de assinantes diminui e, por isso, o valor que conseguem pagar para transmitir é grande. Sem contar que essa turma tem muito caixa.

O que isso significa, na prática?

Leitão: Maior geração de receita para os clubes e sem necessariamente implicar na venda de 100% dos direitos para uma emissora. É uma venda estratificada: eu traço um processo competitivo – como todo bom negócio – e trago os melhores interessados para a mesa, em vez de apenas quem me oferecer os maiores recursos para transmitir os jogos, mas a melhor qualidade, a melhor experiência para o usuário.

A LCP é quem faz essa negociação?

Leitão: Hoje, o investidor tem o poder de controle dessa engrenagem, nesse bloco de 26 clubes, mas fazemos obviamente em parceria com os clubes, a gente não opera sozinho. Também estamos trazendo um parceiro operacional para fazer a primeira venda deste jeito.

Vocês estão negociando ativamente para ter um bloco só?

Leitão: Óbvio, a gente vai sempre trabalhar em prol do nosso investidor e, para o nosso investimento, é mais benéfico que tenha apenas um bloco.

O investidor da LCP só vai ter acesso ao capital investido apenas no longo prazo?

Leitão: O produto foi estruturado como um fundo de investimento em participações em “private equity”, com nosso capital e de terceiros. Mas haverá distribuição de dividendos já a partir do ano que vem. Cada real de receita que entra, excluindo-se impostos, volta para o investidor. Além disso, a gente prevê a venda dessa empresa no futuro, seja daqui a 6, 7 ou 10 anos, que é o prazo do fundo. O investidor tem um MOIC (múltiplo em relação ao capital investido) considerável, num negócio desalavancado. A gente não tem dívida, ao contrário de outros investimentos de fundos de “private equity”, nos quais as empresas acabam tomando dívida, com outros riscos envolvidos que a gente não corre.

Será feito um IPO (oferta inicial de ações, da sigla em inglês) da LFU?

Leitão: A empresa já nasce com o tamanho para fazer um IPO, dado o nível de rentabilidade que esse negócio oferece.

O fundo criado pela XP ajudou a formar o R$ 1,2 bilhão pago aos clubes?

Leitão: Por uma questão legal, não posso comentar valores investidos. O que posso dizer é que, dos volumes captados, parte foi feita por meio de um veículo criado em parceria com a XP. Mas a gente tem investidores institucionais estrangeiros, a gente tem ultra “high networth individuals” brasileiros (pessoas que têm acima de US$ 30 milhões investidos) e também colocou bastante capital nosso. Esse é um diferencial da casa: a gente sempre entra com bastante interesse pessoal e financeiro.

A XP não conseguiu captar o máximo proposto pelo fundo. O que aconteceu?

Leitão: Quando conversamos com investidores institucionais, sejam nacionais ou internacionais, eles conseguem entender nosso investimento em mídia esportiva muito facilmente. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade de passar a mensagem para o investidor pessoa física, que é a base da XP. Mas apesar dos desafios, a parceria com a XP teve bastante sucesso.

Como foi negociar com 26 clubes?

Leitão: Foi um processo bastante complicado e é o tipo de situação que a gente gosta. Se é complicado, os investidores, no geral, desistem porque há oportunidades mais fáceis. O que é complicado também gera capacidade de retorno elevada e é nisso que a gente quer se diferenciar, dada a expertise dos sócios. Foi um processo diferente de uma negociação que corre em sigilo: as informações acabavam vazando porque havia muitos clubes e assessores, o que dificultou nosso trabalho. Ao longo do processo formou-se um bloco aqui que respondia pelos demais e as conversas eram todas profissionais e de muita qualidade.

A negociação desse bloco com as emissoras já começou? Como ficam as negociações do LFU com os times ligados à liga Libra em conversas individuais com a Globo?

Leitão: O processo está correndo como a gente imaginava, sem nenhuma surpresa negativa. A gente criou uma governança e estamos conversando com os competidores de mídia nacionais e internacionais. As negociações do outro bloco não influenciam a nossa.

Na LFU, há times de menor torcida, receita e com menos títulos. O poder de negociação não é proporcionalmente menor?

Leitão: Hoje, a gente tem 11 clubes da Série A, que é mais da metade dos clubes do total. Clubes de maiores torcida no geral estão do outro lado, porém, os 26 clubes que representamos têm mais ou menos 50% do total de jogos e 50% da receita. Historicamente, nos últimos 10 anos, 60% dos clubes que estão na Série A fazem parte desses 26 clubes.

Quais as regras de governança para que os investimentos aportados pela LCP resultem num produto melhor?

Leitão: Os clubes têm de usar os recursos de maneira responsável: pagar dívidas e reduzir alavancagem, investir em plantel nas categorias de base e em infraestrutura, como estádio e centro de treinamento. A gente vai monitorar isso e trabalhar com os clubes. O que a gente vê hoje é um nível de profissionalização bastante razoável, até dos clubes que não são SAF. Há gente muito competente tomando decisão, gente com interesse do clube na cabeça. O caso mais emblemático é o Atlhetico Paranaense, em Curitiba. É um clube muito bem tocado, “top performer”, muito saudável financeiramente e que serve de exemplo para os demais. Ao longo dos próximos 12, 18 meses a gente vai ver um “boom” de SAFs no Brasil e de capital novo vindo para o segmento. A gente não contou com isso na nossa tese de investimento. A gente foi super conservador nas nossas análises, mas sem dúvida isso vai impulsionar o produto.

O que impede essa liga única? Times menores querendo ganhar a mesma coisa que o Flamengo e o Corinthians?

Leitão: Não é isso. Os clubes do nosso lado têm critérios objetivos de divisão de receita. Quem tem mais audiência e melhor desempenho tem de ganhar mais. Isso está pacificado entre os dois blocos. É uma questão realmente de um processo negocial que envolve dezenas de competidores. A formação de uma liga gera benefício para todos, por isso mesmo é um caminho que não tem volta e a gente vai chegar lá.

A estrutura de remuneração do LCP pode mudar caso seja criada uma única liga?

Leitão: Teremos de ver, mas não será nada que não tenha acontecido no passado e será de fácil solução.

Os bancos já têm mandato para fazer ligas de outros esportes. A LCP teria interesse em investir?

Leitão: Temos, sim. O Brasil é o país do futebol, diferentemente dos Estados Unidos, que tem uma divisão mais igualitária entre os cinco maiores esportes do país. Mas muito dos fatores atrativos da Liga Esportiva do Campeonato Brasileiro, a gente vê também nas outras ligas. Em termos de tamanho de cheque, a gente estaria falando de algo bem menor, em relação a ligas nacionais de basquete, tênis, vôlei feminino, masculino e o próprio Campeonato Brasileiro feminino, por exemplo. Temos um diferencial nesse negócio: pegamos o maior e mais complicado para resolver primeiro e estaremos na frente para explorar as demais ligas.

A LCP já tem o resto do dinheiro para o pagamento à LFU?

Leitão: O processo de investimento está bem organizado e estamos confortáveis com o negócio que assinamos, que prevê uma parcela em outubro e outra em março do ano que vem.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 05/03/24, às 16h51

