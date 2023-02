Luna Fibra prepara emissão de quase R$ 1 bi para investir em rede de internet

Luna Fibra investe para crescer em mercado cada vez mais concorrido Foto: Paulo Liebert/Agência Estado

A Luna Fibra, empresa de redes neutras de fibra ótica, prepara-se para fazer a emissão de até R$ 925 milhões em debêntures incentivadas nos próximos meses. O dinheiro servirá para acelerar o plano de crescimento em um mercado que tem se tornado mais concorrido, com pesos-pesados como V.tal (de BTG e Oi), Fibrasil (Telefônica e CDPQ) e American Tower. Em dezembro, a Luna deu o pontapé inicial na formação de sua rede por meio da aquisição da Samm, empresa da CCR com 7 mil quilômetros de cabos de fibra instalados nos dutos que ficam nos arredores das rodovias. O negócio foi fechado por R$ 245 milhões.

Empresa chegará a 13 Estados

Na nova tacada, fechou uma parceria com a Rumo, do grupo Cosan, para implantar nos próximos dois anos 15 mil quilômetros de cabos nas margens de ferrovias.

Com essa malha em operação, a Luna terá 22 mil quilômetros de fibra atravessando 13 Estados. A capilaridade é importante no setor de redes neutras, pois esse tipo de infraestrutura é utilizado pelas operadoras de banda larga e internet móvel como forma de ampliar o atendimento aos consumidores finais sem ter de investir em redes próprias.

Estratégia contempla eixos logísticos

O objetivo da Luna é cobrir as regiões metropolitanas e as cidades do interior a partir de uma rede a ser instalada principalmente junto a eixos logísticos, nos quais muitas vezes o sinal de internet ainda é escasso. O crescimento vai se dar via construção de redes e aquisições. Neste momento, aliás, está em negociação com mais um operador logístico, do setor de ferrovias, para ampliação da malha.

Investimento total previsto é de R$ 4 bilhões

O investimento total previsto para o médio a longo prazo é de aproximadamente R$ 4 bilhões, com vistas a atingir 50 mil quilômetros de redes. Se confirmado, isso a colocará mais perto da briga com as grandes. A líder do mercado, V.tal, tem cerca de 400 mil quilômetros.

Controlador tem outras empresas no ramo

A Luna Fibra foi constituída em 2021, inicialmente com o nome Surf Tech. A companhia é controlada pelo empresário Yon Moreira, bastante conhecido no setor de telecomunicações por também ser o dono de outros duas empresas do ramo. A primeira delas é a Surf Telecom, operadora virtual com cerca de 1 milhão de clientes ativos. A Surf tem como sócio minoritário (25%) a multinacional Plintron, sediada em Cingapura, mas que desde o ano passado colocou sua fatia à venda por desentendimentos com Moreira (dono de 75%). Ainda não apareceram compradores.

A outra empresa é a Neko, que arrematou lotes da faixa de 26 Ghz no leilão de 5G realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas acabou desistindo do ativo por falta de projetos para uso e ausência de investidores. O seu direito de exploração da faixa já foi extinto pela agência regulatória. Futuramente, a Neko deve ser redirecionada para atuar com banda larga sem fio (tecnologia FWA).

