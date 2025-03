Magik LZ volta a ganhar tração no mercado imobiliário paulistano

Apesar dos juros altos espantarem muitos empreendedores, a Magik LZ vê condições de navegar pelas águas turbulentas. “Com os juros em patamares elevados nos próximos dois anos, o mercado tende a se tornar mais seletivo. Somente projetos bem concebidos e com preços alinhados às condições atuais terão demanda e liquidez. Nossos empreendimentos estão dentro desse perfil”, afirma o empresário Ricardo Zylberman, sócio da incorporadora, em entrevista à Coluna.

A Magik LZ faz desde residenciais econômicos - dentro do Minha Casa Minha Vida (MCMV) - até prédios de médio padrão (até R$ 15 mil/m²) e alto padrão (R$ 15 mil a R$ 25 mil/m²). A parceria com a Cyrela foi firmada há 18 anos. Desde então, foram desenvolvidos 55 empreendimentos em conjunto. A Magik LZ entra com o terreno e o conceito do produto, enquanto a Cyrela faz a incorporação, marketing, vendas e backoffice, ficando com a fatia majoritária.

Companhia está animada com o MCMV

Zylberman se diz animado especialmente com o MCMV, dado que as condições de financiamento dentro do programa estão favoráveis, mantendo a demanda dos consumidores aquecida. Do total de sete projetos previstos para este ano, três serão no MCMV, em bairros como a Lapa. O maior ponto de atenção aqui é a subida nos custos de construção, já que o segmento não tem parcelas corrigidas ao longo da obra.