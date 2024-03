Mapfre vence disputa e fica com seguro da usina de Itaipu

A apólice é para o seguro de riscos operacionais e de responsabilidade civil da usina, que cobre danos a terceiros. Os limites de indenização são de US$ 62,5 milhões para o primeiro e US$ 20 milhões para o segundo.

O risco da apólice foi dividido entre a operação da Mapfre no Brasil e no Paraguai, com cada uma assumindo metade do risco da Itaipu Binacional, usina que pertence aos dois países.

Para conseguir o seguro, a seguradora espanhola venceu uma licitação, que foi disputada por várias seguradoras que operam em grandes riscos na região. “Somos uma das poucas companhias de seguros com capacidade para assumir um risco dessa magnitude”, afirma o CEO regional da Mapfre, Felipe Nascimento. Segundo ele, após Itaipu, a seguradora vai buscar novos contratos em grandes riscos, sobretudo no setor elétrico e de geração de energia.