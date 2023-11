MaxMilhas tem 48 mil credores e BB está entre os maiores, diz laudo

Perícia sobre a MaxMilhas foi feita pela empresa de consultoria onBehalf Foto: Reprodução/Maxmilhas

A MaxMilhas tem 48 mil credores e o Banco do Brasil está entre os maiores, aponta um laudo nas contas da companhia de venda de passagens aéreas e de pacotes de viagem feito pela empresa de auditoria onBehalf, que foi protocolado ontem na Justiça de Belo Horizonte e obtido pelo <b>Broadcast</b>.

Os 10 maiores credores, que incluem o BB, as operadoras de turismo Europlus e a LDS, têm R$ 62 milhões a receber da MaxMilhas, aponta o documento, feito a pedido da Justiça mineira.

Inicialmente, a MaxMilhas havia dito à Justiça de Minas Gerais que teria 232 mil credores, mas uma análise da lista com lupa mostra que vários deles foram contabilizados mais de uma vez, o que inflou o número final. O número correto é 48.258 credores.

Levantamento de 151 páginas mostra avanço acelerado de custos

O laudo, de 151 páginas, conclui que a MaxMilhas e a Lance Hotéis – que em setembro pediram para entrar na recuperação judicial da 123Milhas por fazerem parte do grupo – podem aderir ao mesmo processo, e apontou que as receitas da empresa de venda de passagens e pacotes de viagens vinham crescendo até agosto. Mas quando a 123Milhas, que se fundiu com a MaxMilhas, entrou em colapso, arrastou junto a outra companhia. Em 2022, a receita líquida cresceu 72% e, este ano até agosto, a expansão foi de 27%.

Ao mesmo tempo, os custos da companhia vinham subindo de forma acelerada, em uma média de 26% ao ano entre 2020 e 2023, aponta o laudo. Com isso, seu lucro caiu bastante este ano.

Na análise de liquidez, ou seja, de recursos para cumprir obrigações, os números também mostram um alerta. O indicador de liquidez imediata, para pagar recursos de curtíssimo prazo, mostra que a MaxMilhas não tinha saldo suficiente para honrar essas obrigações. E o número fica ainda mais preocupante quando a análise das dívidas revela que a maior parte das obrigações é de curto prazo. “A alta dependência de capital de terceiros aumentou os riscos da atividade”, conclui o laudo.





