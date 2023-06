Mercado de dívida sinaliza estabilidade, e empresas engatilham R$ 26 bi em captações

Volume de resgates de recursos em fundos começa a desacelerar, e algumas captações tiveram sucesso no último mês. Foto: Fabio Motta/Estadão

Sinalizações positivas, especialmente relacionadas à queda nos volumes de resgates em fundos de investimento, devem abrir espaço para captações no mercado de renda fixa nos próximos meses. Somadas, as emissões têm potencial para captar R$ 26 bilhões. São companhias que já contrataram bancos e estão com conversas marcadas com investidores para o lançamento de debêntures, certificados de crédito imobiliário, do agronegócio e outros instrumentos de dívida.

Tanto do lado dos bancos de investimento, que assessoram as companhias na estruturação dessas operações, quanto das gestoras que compram esses papéis, a fila indica que o pior já passou. Após resgates pesados em março e abril, gestores começaram a ver desaceleração no ritmo de saques de recursos dos fundos de renda fixa em maio e até entrada de dinheiro em alguns deles.

Levantamento da gestora JGP mostra queda de R$ 17,7 bilhões em 23 de abril para R$ 7,6 bilhões nos saques de fundos com um mínimo de 50% do patrimônio alocado em títulos de crédito privado até 23 de maio. Em 23 de março, os resgates desses fundos totalizaram R$ 23 bilhões.

“Passamos pelo turbilhão de fevereiro e março, do susto, e percebemos, a partir de abril, que não haveria um show de horror no mercado”, disse o diretor de renda fixa e produtos estruturados do Itaú BBA, Felipe Wilberg.

Segundo ele, nesses dois meses os bancos se voltaram para dentro, para entender qual era a exposição junto às empresas e com quais outras instituições eles dividiam os riscos. O choque foi provocado pela somatória de juro alto e notícias sobre problemas financeiros nas gigantes Americanas e Light, que estavam fora do radar do mercado.

Paralelamente ao recolhimento dos bancos, os fundos entraram em uma espiral de resgates, que jogou o prêmio exigido para a compra de títulos de dívida de companhias para as alturas no mercado secundário, inclusive para empresas de primeira linha.

Vale lembrar que o prêmio, que reflete a percepção de risco, se soma à taxa Selic para formar o retorno do investimento. Também que o prêmio anda em direção oposta ao preço do papel. Quanto maior o prêmio, menor é o preço do papel. Assim, os papéis começaram a ser marcados nas carteiras dos investidores e nas cotas dos fundos com grandes perdas, alimentando ainda mais os saques dos fundos.

Segundo Wilberg, o mercado agora está começando a funcionar com normalidade, com os bancos já preparados para dar suporte aos emissores e às negociações no secundário, em que, ao comprarem posições, ajudam a corrigir preços. Sobretudo, já existem algumas emissões que estão sendo distribuídas para gestoras e outros investidores.

A Equatorial Goiás Distribuidora de Energia, por exemplo, fez uma oferta de R$ 1 bilhão em debêntures incentivadas no início de maio que foi totalmente alocada entre investidores. A Cemig também encontrou demanda suficiente no mercado para uma captação de R$ 2 bilhões em debêntures com vencimento em três anos.

O responsável pela área de emissão de dívidas no mercado de capitais do Santander Brasil, Sandro Marcondes, diz que o interesse dos gestores, mesmo ainda que pontual, já está provocando queda nos prêmios dos papéis no mercado secundário.

“A expectativa é que, de junho em diante, haja realmente melhora na dinâmica do mercado, incluindo demanda maior das pessoas físicas, que são tomadoras de títulos incentivados”, afirmou Marcondes. A percepção de riscos desses papéis foi amplificada ainda pela exigência de marcação dos preços ao nível do praticado no mercado, que não era obrigatório anteriormente e que assustou muitos investidores pessoas físicas.

Marcondes diz que, nas operações incentivadas, os bancos ficaram com 80% dos papéis lançados durante os quatro primeiros meses do ano, o dobro de 2022. Entre as emissões de títulos não incentivados, os bancos subscreveram 65% deles no mesmo período, contra 45% no ano passado.

O volume de emissões de debêntures, por exemplo, foi quase a metade (R$ 68 bilhões) do mesmo período de 2022 (R$ 120 bilhões) até abril, sendo que um terço já estava contratado desde o fim do ano passado e os bancos tiveram de exercer a garantia firme para o que não pôde ser vendido no mercado.

De acordo com o sócio e gestor de infraestrutura da JGP Crédito, Antonio Pedro Leão Teixeira, os prêmios exigidos pelos investidores pararam de subir em abril e começaram a cair a partir de meados de maio no mercado secundário. “O efeito manada de resgates foi substituído por compras de uma parte dos investidores que mudou sua percepção de risco em relação ao cenário macroeconômico e das empresas e percebeu que empresas sólidas estavam oferecendo um retorno extraordinário”, diz Teixeira, que está na ponta compradora.

Prêmios ainda estão elevados

Mesmo assim, os prêmios no mercado secundário ainda estão elevados para as empresas. Algumas, de melhor qualidade de crédito, têm feito emissões novas pagando prêmio inferior ao praticado no secundário, sendo que o normal é o contrário. “Na maioria, são empresas de rating (avaliação de crédito) muito alto e com as quais os bancos têm um relacionamento de longo prazo, concordando, portanto, a dar garantia a uma emissão a um retorno inferior ao do mercado secundário”, afirma.

Na visão de Teixeira, essas instituições enxergam queda futura dos prêmios, prevendo realizar o ganho adiante, mas sobretudo geram uma confiança capaz de equalizar os preços do mercado secundário para níveis mais adequados ao perfil das empresas.

Várias companhias de primeira linha deixaram de realizar operações no mercado de dívida para não pagar prêmios desenquadrados ao histórico de suas dívidas. O índice JGP, que mostra o prêmio médio acima do CDI de uma cesta de debêntures de cerca de 300 empresas negociadas no mercado secundário, saiu de 1,80% em novembro para até 2,95% no pico de março. Mas essa é a média. Há empresas que chegaram a prêmios de 4% a 5%, como Natura, Hapvida e Movida.

Importante lembrar que o mercado primário de renda fixa corporativa está começando a tirar o pescoço para fora da água. Não existe ainda certeza de que os papéis emitidos serão comprados pelo mercado em sua totalidade fazendo com que as captações previstas se concentrem nos melhores nomes e em papéis de prazos mais curtos.

“Nesta retomada, o que estamos buscando inicialmente são empresas com índice de alavancagem menor e em setores mais defensivos”, disse o gerente executivo de fundos renda fixa da BB Asset, Flávio Mattos. Para ele, muitos fundos perderam parte de seu patrimônio, o que torna importante o deslocamento para segmentos menos arriscados.

Mattos afirma que os fluxos para os fundos devem voltar parcialmente ao que estavam antes da crise em dois ou três meses e diz que o retorno para um ciclo positivo de captações com um provável inicio ciclo de corte de juro. A asset do BB estima que a Selic deve começar a cair a partir de setembro.