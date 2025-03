Mercado de fusões e aquisições deve crescer até 20% em 2025, prevê PwC

Várias das transações no Brasil e no mundo estão sendo estimuladas por um rearranjo geopolítico global, no qual as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm afetado não só o mercado chinês, mas de outros países, como o Canadá e México. O ambiente de transformação está fazendo com que empresas reavaliem seus planos, diz o sócio da PwC, Leonardo Dell’Oso.

No quebra-cabeça comercial, o Japão tem procurado fazer mais investimentos em outras regiões, como América Latina, Europa e Estados Unidos, buscando outras cadeias de suprimentos que não a chinesa. O executivo da PwC conta que durante evento recente em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, representantes do país asiático comentaram haver interesse do governo japonês em fontes alternativas de abastecimento. Na filial brasileira da PwC, já há pedidos de empresas japonesas para análises de aquisições no País. Na semana passada, o Japão anunciou um fundo de US$ 1 bilhão com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a América Latina.

Fluxo estrangeiro ao País está limitado

Apesar de o Brasil estar em vantagem neste contexto comercial em relação a outros países, o fluxo de operações de M&A de estrangeiros para o País é limitado por fatores como complexidade tributária, economia crescendo pouco e taxa de juros muito elevada, que dificulta não só planos de investimentos, mas também o financiamento de uma aquisição. Um dos maiores negócios do ano, a compra da Suvinil pela americana Sherwin-Williams por US$ 1 bilhão, pode ter sido um ponto fora da curva, na avaliação de Dell’Oso.