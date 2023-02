Mercado imobiliário brasileiro deve ganhar mais um fundo de hotéis

Hotel com 365 quartos será construído próximo ao terminal 3, no aeroporto de Guarulhos Foto: Daniel Teixeira /Estadão

A indústria de fundos imobiliários deve contar em breve com a chegada de uma nova opção voltada para o segmento de hotéis, modalidade bastante difundida dentro do setor nos EUA e ainda incipiente no mercado brasileiro. O grupo ICH, administrador da bandeira Intercity Hotels, estuda lançar o instrumento para o projeto a ser construído no aeroporto de Guarulhos, com inauguração prevista para 2026.

A empresa foi escolhida para administrar o hotel com 365 quartos que ficará no terminal 3. O projeto levará a bandeira própria do grupo e tem previsão de investimento de cerca de R$ 150 milhões.

Localização é atrativo para investidor

O fundo é voltado para a fase operacional do hotel e tem como principais atrativos vantagens tributárias, além de maior facilidade para investidores negociarem as cotas. “É uma estrutura com governança adequada”, afirma Alexandre Gehlen, diretor geral da ICH. Segundo o executivo, a ideia de adotar o fundo também se dá pela localização única do hotel, dentro do aeroporto de São Paulo. “Tem chamado atenção de investidores nacionais e internacionais.”

No Brasil, há hoje dois principais fundos imobiliários abertos voltados para hotéis. O Maxinvest, lançado em 2007, é administrado pelo BTG e conta com 493 quartos, em 23 hotéis. Já o XP Hotéis, de 2016, tem um patrimônio de R$ 360 milhões e 1.264 cotistas.

Grupo ICH é um dos maiores operadores nacionais do segmento

Uma das dificuldades para evolução do instrumento no País é o histórico de juros elevados. Mas na medida em que o setor se afasta do modelo de condo-hotéis, a indústria deve contar com os fundos para a evolução futura do estoque de quartos. “O mercado vai crescer à medida que a macroeconomia permitir”, afirma Ricardo Mader, diretor da consultoria JLL. “No Brasil, os investidores ainda têm uma elevada percepção de risco em relação ao hotel, mas a barreira vai sendo vencida.”

O grupo ICH é um dos maiores operadores nacionais, com gestão de 47 unidades de marcas como Intercity Hotels (própria), Yoo2Rio e Tru by Hilton. Entre as unidades estão o recém-lançado Platina, maior prédio de São Paulo. Ao todo, são cerca de 7.000 quartos sob gestão e um patrimônio total de cerca de R$ 2 bilhões.

Em 2022, o grupo viu a retomada do setor tomar corpo e registrou um crescimento de 62% no RevPar (indicador que combina ocupação e receita dos quartos) da sua rede, em relação a 2021. Na comparação com 2019, pré-pandemia, o avanço foi de 21% no indicador. A expectativa é de um novo crescimento neste ano, de 12%.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 07/02/2023, às 16h39

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.