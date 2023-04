M&P Group aloca R$ 100 mi em fundo próprio para investir em startups

Túlio Mêne e Nilio Portella, sócios fundadores do M&P Group Foto: M&P Group

O M&P Group, holding de mídia e comunicação, está em busca de oportunidades para investir em startups. A empresa alocou R$ 100 milhões em um fundo próprio com o objetivo de investir em empresas de inovação ligadas ao setor e, desde 2021, já fez aportes em 11 companhias. O movimento mais recente, que não teve o valor divulgado, foi a aquisição de participação na 4Equity - Media Ventures.

Por se tratar de um fundo próprio, não há um prazo limite para alocar integralmente o montante. A empresa não divulga quanto dos R$ 100 milhões já foi aplicado até agora. A expectativa é que os novos investimentos ocorram entre este ano e o próximo, segundo Túlio Mêne e Nilio Portella, sócios fundadores do M&P Group. Os executivos cogitam, inclusive, levantar mais capital entre os sócios para ampliar o montante disponível para investimento caso julguem necessário.

Criada há 16 anos a partir da agência de publicidade Mene & Portella, a holding faturou R$ 300 milhões em 2022, aumento de 20% em relação a 2021. No fim do ano passado, foi incluído no portfólio o CaptAll Ventures, fundo de venture capital investidor da Bossanova Investimentos, que conta com mais de 1,5 mil startups investidas.

Grupo mira startups que complementem negócio

Para continuar a ampliar os negócios, estão no radar do grupo startups de diferentes segmentos da comunicação, incluindo produção de conteúdo jornalístico e para redes sociais; gerenciamento de carreiras de influenciadores e audiência. “A maioria das agências de comunicação compra empresas parecidas com elas, mas nosso foco é ter complementaridade”, afirma Portella.

Apesar do momento desafiador para as startups captarem, os cofundadores ponderam que o cenário é melhor para as rodadas iniciais. Citam também os múltiplos menos esticados, com valuations mais justos. Além disso, avaliam que o setor de comunicação segue fortalecido. “Os investimentos em mídia e publicidade não sofreram tanto quanto outros mercados. Temos visto boas oportunidades”, diz Mêne.

A oportunidade mais recente encontrada pela holding foi a 4Equity - Media Ventures. A empresa acaba de lançar no Brasil um Fundo de Investimento em Participações (FIP), independente e focado no modelo de media for equity. Com R$ 500 milhões em ativos de mídia, administrado e gerenciado pela BRL Trust, é voltado para investidores qualificados ou profissionais. Permite que as startups - série A em diante - vendam participação em troca de espaços publicitários nobres na empresa que fizer o investimento.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 13/04/2023, às 15h11

