Mubadala vira controladora da Zamp e aquisição da Starbucks fica mais perto

O fundo soberano árabe Mubadala, que em outubro do ano passado tinha 21% do capital da Zamp por meio da MC Brazil, nesta quarta-feira, 21, anunciou que chegou a quase 60%, assumindo o controle da empresa e prometendo “atuação ativa” em assembleias. O aumento da fatia se deu por compras de ações no mercado e também com derivativos e recibos de ações listadas nos Estados Unidos (ADR, na sigla em inglês). Em novembro, já havia elevado a fatia dos 21% para 30%, depois para 36% em dezembro, e agora, 58,2%.

No final de 2023, a Mubadala propôs retirar a Zamp do Novo Mercado da B3, o espaço com nível de governança mais elevado da Bolsa brasileira, justamente com a estratégia em mente de fazer aquisições. Em uma carta aos acionistas, o fundo soberano explica que a permanência da empresa neste segmento limitava movimentos como aquisições. Em assembleia no dia 3 de janeiro, a saída foi aprovada pelos acionistas.

Fitpart zerou sua participação na holding

Ao mesmo tempo, a Fitpart, “family office” dos ex-sócios do banco Garantia, que tinha 15% do capital da rede de comida rápida, zerou essa participação, conforme anunciou na noite de terça-feira, 20. A operação movimentou quase R$ 180 milhões, considerando o fechamento de ontem. Em setembro passado, a Fitpart já havia feito uma redução de participação na Zamp. Além do Burger King, o grupo é dono da marca Popeyes no Brasil.

Desde dezembro, segundo uma fonte, a Zamp negocia com a matriz da Starbucks nos Estados Unidos, em Seatle, a compra das operações brasileiras da rede de cafeterias. A gestora SouthRock, dona da marca de cafeterias no Brasil desde 2018, entrou em recuperação judicial no final de 2023, com dívidas de R$ 1,8 bilhão.