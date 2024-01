Mudança climática já é a principal preocupação das empresas no Brasil

O estudo da Allianz, chamado Risk Barometer, é mundial, feito em 92 países com mais de 3 mil executivos do mundo corporativo. No agregado global, a maior preocupação para os negócios em 2024 é com ataques cibernéticos, que incluem o temor de vazamento de dados, invasões de sistemas e pedidos de resgates por informações roubadas. No ranking mundial, preocupação com catástrofes naturais aparece em terceiro lugar e com mudanças climáticas em sétimo.

Já na Argentina, que começou 2024 com novo presidente, o ultradireitista Javier Milei, uma das principais preocupações dos empresários é com “mudanças na legislação e regulação”, além do desenvolvimento da economia.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 18/01/24, às 18h59

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.