Multacional da Índia investe R$ 100 milhões para expandir fábrica em MG

Empresa, que já lidera no mercado brasileiro, produz 120 bilhões de cápsulas de medicamentos no mundo por ano Foto: EVA PLEVIER / REUTERS

A ACG, multinacional com sede na Índia que fornece produtos para o setor farmacêutico, expandiu sua fábrica na cidade mineira de Pouso Alegre, em um investimento de US$ 20 milhões, o equivalente a R$ 100 milhões. A capacidade de produção da unidade foi ampliada em 60%, o que elevou a produção para 20 bilhões de cápsulas de medicamentos por ano.

A área expandida já deve iniciar a operação neste mês, com quatro novas linhas de produção. Um dos objetivos da expansão é reduzir o tempo necessário para as mercadorias percorrerem o ciclo de produção, desde o pedido do cliente até a entrega da cápsula. Antes o tempo de produção era de 12 a 16 semanas, com a expansão, passará a ser de quatro semanas. Com o projeto de expansão, foram gerados 100 novos postos de trabalho, diretos e indiretos.

A ACG, que já lidera no mercado brasileiro, quer também avançar em outros países da América Latina. A fábrica de Pouso Alegre já exporta para o México e para os Estados Unidos. Fundada no começo dos anos 1960 em Mumbai, na Índia, a ACG produz 120 bilhões de cápsulas de medicamentos no mundo por ano.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 11/07/23, às 12h58.

