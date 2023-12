Multas relacionadas ao Marco Legal da Biodiversidade somam R$ 19,7 milhões

Lei entrou em vigor no final de 2015 Foto: Grazi Caliman/Divulgação

Um total de R$ 19,7 milhões em multas foram aplicadas por descumprimento ao Marco Legal da Biodiversidade desde 2021, quando a Operação Terra Brasilis foi deflagrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As multas variaram de menos de R$ 1 mil até mais de R$ 4 milhões - a média foi de R$ 260,4 mil, como resultado de 78 autos de infração contra 47 empresas diferentes. Os números constam de um levantamento feito pelo escritório Nascimento e Mourão Advogados, por meio da Lei de Acesso à Informação.

O novo Marco Legal da Biodiversidade brasileira entrou em vigor no final de 2015, mas a sua efetiva implementação dependia da adoção de uma série de ações - materiais e de regulamentação - pelo governo e do cumprimento de determinadas obrigações de transição pelos usuários, em especial a regularização de suas atividades.

Entre as principais infrações está a exploração de produto acabado sem notificação prévia no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SISGen). A maior parte das empresas autuadas está nos setores de cosméticos, químico (incluindo ingredientes para cosméticos), alimentos, saneantes e farmacêutico.













Continua após a publicidade

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 22/12/23, às 16h14

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.