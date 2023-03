Na busca por ser uma tele nacional, Brisanet vai lançar 4G e 5G em junho

Empresa quer ser tornar tele nacional. Foto: Chris Ratcliffe /Bloomberg Foto: Bloomberg / Bloomberg

A Brisanet já definiu a data para entrar de vez no mercado de telefonia e internet móveis: em junho ocorrerá a ativação do seu sinal de 4G e 5G. O presidente da companhia, José Roberto Nogueira, contou ao Broadcast que o plano é ter 40 cidades cobertas com internet móvel até o fim de 2023.

A princípio, o lançamento se dará no interior do Ceará (seu Estado de origem) e do Rio Grande do Norte. A capital Fortaleza será conectada mais perto do fim do ano. Nos anos seguintes, a cobertura vai se espalhar pelo Nordeste e pelo Centro-Oeste. A operação será um passo importante para a companhia, que pretende vir a ser a quarta grande competidora no País, concorrendo com Vivo, TIM e Claro e no lugar da Oi, que vendeu suas redes móveis para as rivais.

A Brisanet foi uma das vencedores do leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em novembro de 2021, quando arrematou lotes das faixas de 3,5 Ghz e de 2,3 Ghz - usadas prioritariamente para o 5G e o 4G, respectivamente. Nesta largada, a internet móvel vai funcionar na faixa de 2,3 Ghz.

Um projeto piloto da operação já foi colocada em andamento, com 3 mil celulares conectados à rede móvel da empresa na cidade de Pereiro (CE), onde a Brisanet foi fundada, e na vizinha São Miguel (CE).

“Estamos na fase de construção das redes e colocação das torres para subirmos o 4G e o 5G. Desde o início do ano começamos os testes. A operação comercial vai começar no fim de junho”, conta Nogueira.

Embora o 5G seja a bola da vez na internet móvel, o 4G também está sendo ativado para não deixar sem conexão as pessoas que ainda não têm um celular pronto para pegar o sinal da nova geração de internet móvel. No interior, cerca de só 2% dos aparelhos são 5G. “Assim, o cliente com o celular mais antigo também vai poder entrar na nossa rede”.

O presidente da Brisanet sabe que terá pela frente o desafio de atrair os clientes de outras operadoras para sua rede móvel, mas não vê nisso uma barreira intransponível. A estratégia será oferecer planos móveis baseados em qualidade de serviços e preços competitivos começando por combos para a população que já é cliente da companhia na banda larga.

Empresa é a maior provedora regional de internet fixa

A Brisanet é a maior provedora regional de internet fixa do País, com 1,1 milhão de clientes em 154 cidades. Em 2022, teve adições líquidas (saldo entre novos clientes e desligamentos) de 257 mil. E esse crescimento foi orgânico, isto é, via expansão das redes próprias, sem aquisições de concorrentes. Para 2023, a expectativa é manter esse ritmo de crescimento.

“Em banda larga, começamos em áreas mais isoladas, sem concorrência. Mas com o tempo chegamos a mais cidades e também em capitais que já tinham esses serviços. Mesmo assim, nos sobressaímos. Fomos a empresa que mais fez adições líquidas em 2022, superando as grandes operadoras”, argumenta Nogueira.

A receita líquida da Brisanet beirou o primeiro bilhão em 2022 e atingiu R$ 985 milhões, o equivalente a um crescimento de 35% sobre 2021. O lucro operacional medido pelo Ebitda avançou 83%, para R$ 435,8 milhões. No período, a margem operacional cresceu de 37% para 44% devido à atração de clientes e melhor aproveitamento das redes, com ganho de receita e diluição de custos. Isso levou a um lucro líquido de R$ 60,7 milhões em 2022 contra apenas R$ 2 milhões em 2021.

A Brisanet carrega uma dívida líquida de R$ 743,8 milhões, com alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda anualizado) de 1,7 vez, patamar considerado moderado. Para 2023, a operadora prevê investir R$ 700 milhões, sendo metade nas redes móveis e a outra metade nas redes fixas.

Segundo Nogueira, não há urgência em tomada de empréstimos, uma vez que a geração de caixa do próprio negócio será suficiente para bancar os aportes previstos para este ano. Entretanto, a companhia avalia linhas subsidiadas, como via BNDES, por exemplo. “Há uma vantagem de se alavancar a taxa subsidiada.

Nesse caso, o recurso pode entrar para fazer os investimentos nas áreas mais remotas”, explica, referindo-se a compromissos de viés social.

Analistas alertam para dificuldade de ganhar escala

Na visão dos analistas de telecomunicações da XP, Bernardo Guttmann e Marco Nardini, o balanço da Brisanet foi bastante consistente, com destaque para a recuperação da margem em meio a um cenário macroeconômico desafiador e com forte concorrência no setor de banda larga. Apesar dos dados positivos, eles alertam: “Os investidores devem permanecer cautelosos em relação ao ambicioso plano de 5G da empresa. Ganhar escala neste mercado móvel, que já totalmente penetrado, deve se mostrar bastante desafiador”, descreveram, em relatório.

Na mesma linha, o time de analistas do Santander também elogiou a habilidade da operadora em combinar crescimento das operações com melhora da margem de lucratividade, o que configura uma tendência positiva para este ano (ao menos em banda larga).

“A Brisanet conseguiu manter o ritmo de adição de clientes em banda larga e ainda afirmou que espera rodar em um ritmo similar de adições ao longo de 2023, em linha com nossas estimativas. Os números de janeiro e fevereiro estão um pouco abaixo desse patamar, mas não é motivo de preocupação por enquanto, a nosso ver”, afirmaram Felipe Cheng e Cesar Davanco, em relatório do banco.