Nas empresas compradas por fundos, troca de diretor financeiro chega a 71%

Consultoria pesquisou 150 companhias de capital fechado adquiridas por fundos de private equity

Se você é diretor financeiro de uma empresa que recebeu investimento de um fundo de private equity, talvez tenha que começar a procurar emprego. Um estudo da Russell Reynolds, consultoria especializada na busca de altos executivos, descobriu que 71% das gestoras de private equity contrataram um novo diretor financeiro (CFO, no cargo em inglês) logo após fazerem o investimento em uma companhia. E quando se considera um prazo de até quatro anos após a assinatura do negócio, esse porcentual sobe para 80%.

Quanto maior o fundo, mais provável é a substituição

Outra descoberta é que quanto maior o tamanho do fundo de private equity, mais provável é a substituição do diretor financeiro. Entre as gestoras com mais de US$ 100 bilhões em ativos, 42% informaram que chegaram a ter três ou mais diretores financeiros em suas empresas nos primeiros cinco anos do investimento. O estudo pesquisou 150 companhias de capital fechado adquiridas por fundos de private equity.





