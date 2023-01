Negociação da Multiplan para compra de shopping do Atlético-MG segue viva

Vista da obra da Arena MRV em Belo Horizonte, em foto de dezembro de 2021 Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

A Multiplan permanece em negociação com o clube Atlético Mineiro para compra do shopping Diamond Mall, em Belo Horizonte, de acordo com fontes próximas do assunto. A companhia informou esta semana que não concluiu a compra do ativo, conforme havia sido acordado entre as partes.

O Diamond Mall, inaugurado em 1996, sempre foi desenvolvido e administrado pela Multiplan, em terreno arrendado do Atlético Mineiro pelo período de 30 anos. Em 2017, a companhia comprou uma fatia de 50,1% no shopping por R$ 250 milhões, e em agosto de 2022, anunciou que iria exercer o direito de preferência e adquirir os 49,9% restantes pelo montante de R$ 340 milhões.

Sem citar motivo, Multiplan informa não ter concluído compra

A conclusão estava sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais em negócios dessa natureza, entre elas, a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Só que a Multiplan informou agora não ter concluído a aquisição da participação remanescente, sem citar as razões. Procurada pela Coluna, a companhia não fez comentários adicionais. Já uma fonte confirmou que a transação ainda está em negociação. “Deve dar certo. Faltam só detalhes”, comentou a fonte.

Venda serve como fonte de receita para construção da Arena MRV

A venda do shopping pelo Atlético Mineiro foi aprovada pelo conselho do clube há cerca de cinco anos, servindo como uma das fontes de receita para a construção do seu próprio estádio de futebol, a Arena MRV, que ficará pronta nos próximos meses. A comercialização de cadeiras cativas e camarotes (R$ 100 milhões) e dos naming rights, (R$ 60 milhões) também ajudaram a custear a obra. O Atlético Mineiro também precisa do dinheiro da venda da participação restante no shopping para reduzir o seu endividamento, que está alto.

Já para a Multiplan, a compra do Diamond Mall está em linha com a sua estratégia de adquirir ativos de qualidade. O shopping está entre os cinco com maior volume de vendas por metro quadrado no seu portfólio de 20 empreendimentos.





