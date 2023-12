Negociação da venda da Amil avança e anúncio deve sair esta semana

O grupo brasileiro foi fundado nos anos 1970 e comprado pela UHG por R$ 10 bilhões em 2012 Foto: Ricardo Moraes/Reuters

A venda da Amil pela americana United Health Group (UHG) deve ser anunciada esta semana, de acordo com fontes, que falaram na condição de anonimato, pois o negócio está em suas tratativas finais. A favorita a ficar com a empresa de planos de saúde e clínicas é a gestora americana Bain Capital, que já conhece bem o setor de saúde no Brasil.

“O anúncio deve ser essa semana, mas não tem data específica. As negociações estão avançadas”, comenta uma fonte. Entre os outros interessados que olharam o ativo estão a família Bueno, donos da Dasa e acionistas minoritários da UHG nos Estados Unidos.

Fontes citam também o empresário José Seripieri Filho, conhecido como Junior, fundador da Qualicorp, e que chegou a ser apontado como favorito para ficar com a operação. O empresário Nelson Tanure também mostrou interesse na Amil, segundo as fontes.

Gestora dos Estados Unidos já investiu no setor de saúde no Brasil

A Bain, que já investiu no setor de saúde no grupo NotreDame Intermédica, tem mantido conversas para tentar repassar a carteira de planos individuais, que a UHG já tentou vender e não conseguiu, com mais de 300 mil clientes (“vidas”, no jargão do segmento).

O empresário Irlau Machado Filho, que comandou a NotreDame, vem sendo citado como o nome que vai assumir o comando da Amil após a aquisição. A venda da Amil está sendo tocada pelo BTG Pactual.

O grupo brasileiro fundado pela família Bueno nos anos 1970 foi comprado pela gigante estrangeira por R$ 10 bilhões em 2012. O entrave nessa negociação da UHG com potenciais compradores está na carteira de pessoas físicas, que não é rentável. Interlocutores apontam que o atrativo maior da Amil está na rede de clientes e no fato de ser uma operação ampla, com plano de saúde, odontológico, e redes hospitalar e de oncologia.

