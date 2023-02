Nexpe é a quinta empresa imobiliária da B3 a pedir recuperação judicial

Queda nas vendas de imóveis afetaram o desempenho da Nexpe Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Nexpe (ex-Brasil Brokers) ampliou a lista de empresas da área imobiliária da Bolsa a recorrer à proteção legal para sanar suas contas. Trata-se da quinta representante do setor a pedir recuperação judicial, depois de Viver (2016), PDG (2017), João Fortes (2020) e Rossi (2022). A Viver e a PDG já saíram de recuperação judicial.

Após acumular uma dívida de R$ 94,2 milhões, a Nexpe entrou ontem com um pedido de recuperação judicial na 3ª Vara de Falências e Recuperações de São Paulo. A razão para o pedido são a sequência de crises econômicas e o acúmulo de processos trabalhistas de corretores, informaram na petição os advogados do escritório Lollato Lopes Rangel Ribeiro Advogados, que representa a companhia.

Companhia foi criada para ser uma grande imobiliária nacional

A história da Nexpe começou em 2007, com a tese de formar uma grande imobiliária nacional a partir de aquisições de empresas regionais, que passariam a funcionar de forma integrada, com ganho de escala e sinergias. Ao todo, foram 16 imobiliárias adquiridas. O problema é que a integração das atividades, dos sistemas operacionais e da inteligência de dados se mostrou muito mais complexa do que o esperado e nunca resultou nos lucros previstos.

Após a consolidação, a companhia se tornou uma holding. Debaixo dela estão as imobiliárias Abyara, Basimovel, MF, Niteroi, Bamberg, Global e Tropical, que fazem parte do pedido de recuperação judicial.

Além dos problemas de gestão, vieram os que estão além do controle da empresa. As vendas de imóveis despencaram a partir de 2014, quando a economia brasileira entrou em recessão. Mais recentemente, a crise provocada pela pandemia de covid-19 causou novos estragos.

Queda em ganho de corretores levou a enxurrada de ações

Após um período de mercado aquecido na virada da última década, com muitas vendas de imóveis e pagamento de comissões, houve diminuição nos ganhos dos corretores, dando partida a uma enxurrada de ações na justiça, argumentaram os advogados. A Nexpe foi então condenada a pagar salários, férias, décimo terceiro e contribuição previdenciária, entre outros itens trabalhistas. O pico das contingências atingiu R$ 70 milhões em 2017.

“O maior prejuízo resulta do grande número de ações trabalhistas ajuizadas a partir de 2015″, descreveram os advogados. “Embora os problemas trabalhistas tenham nascido há cerca de oito anos, suas consequências são sentidas até hoje”.

Normalmente, os corretores de imóveis atuam de forma autônoma, sem vínculo trabalhista, conforme previsto na lei que regulamenta a profissão (lei 6.530). “Porém, não é raro que em momentos de recessão, os corretores autônomos acionem as empresas imobiliárias na Justiça do trabalho pleiteando o reconhecimento de vínculo trabalhista. E não foi diferente no caso do Grupo Nexpe”, afirmaram os advogados.

Digitalização do segmento afetou negócios da empresa

Outra questão que afetou os negócios da Nexpe na última década foi a migração da atividade de procura, compra, venda e locação de imóveis para sites e aplicativos, o que exigiu do grupo uma transformação digital - adicionando ainda mais complexidade à integração dos sistemas das imobiliárias sob a holding.

Há cerca de três anos, o grupo fez uma nova reorganização para que as áreas de backoffice (tecnologia, financeiro, marketing, entre outros) de cada negócio fossem centralizadas na holding, otimizando os custos. Em outro flanco, apostou na digitalização das operações e na maior partilha da inteligência de mercado entre cada subsidiária. Já em 2022, trocou o nome Brasil Brokers por Nexpe.

A companhia também montou, com sucesso, operações acessórias à intermediação de imóveis e que passaram a contribuir de modo relevante para o faturamento. Exemplo disso é a Credimorar, plataforma de crédito imobiliário e consórcio em que o cliente faz desde a simulação de propostas até a assinatura de contrato com os bancos parceiros.

Outro exemplo foi a criação da Desenrola, plataforma digital de locação e venda de imóveis e que promete eliminar burocracias, com assinatura de aluguel em um dia e sem fiador. Juntas, Credimorar e Desenrola passaram a responder pela maior parte da receita do grupo.

Esses esforços, entretanto, foram insuficientes para recolocar o negócio nos trilhos. Em 2022, a companhia tomou um financiamento de R$ 60 milhões via emissão de cédula de crédito bancário (CCB) no Bradesco e fez um aumento de capital privado em busca de R$ 100 milhões junto aos acionistas. Conseguiu R$ 54,8 milhões - dos quais o fundo de private equity Cerberus, bancou R$ 50 milhões, aumentando sua participação para 60%.

