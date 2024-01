No C6, operação de câmbio rende crédito de carbono para compensar emissões

S11 ARQUIVO 05/08/2019 ECONOMIA C6 Bank fachada predio C6 FOTO Rogério Albuquerque/ Divulgação C6 Bank Foto: Rogério Albuquerque/C6

Empresas que fizerem operações de câmbio no C6 Bank neste começo de 2024 podem conseguir compensar suas emissões de carbono. De janeiro a março, o banco digital vai oferecer um cashback de créditos de carbono para clientes de atacado que fizerem negócios com moedas estrangeiras.

Neste período, empresas que operarem a partir de US$ 25 milhões em câmbio receberão os créditos de carbono. Esses créditos poderão ser usados exclusivamente na neutralização das próprias emissões ou de companhias do mesmo grupo.

O cashback varia de 50 a 350 créditos de carbono, dependendo do volume das operações de câmbio. Para quem fizer US$ 25 milhões de câmbio, por exemplo, será de 50 créditos, o equivalente a 50 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente).

A geração de créditos de carbono para realização da campanha do C6 virá do Projeto REDD+ Manoa, desenvolvido pela Biofílica Ambipar. Este projeto abrange uma área de mais de 74 mil hectares e está localizado no município de Cujubim, em Rondônia.