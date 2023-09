Nova regra do BC abre mercado de até R$ 10 trilhões de duplicatas

A norma foi aprovada em agosto pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional Foto: DIDA SAMPAIO / ESTADAO

A aprovação em agosto das normas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) que tornaram obrigatório o registro e a escrituração de duplicatas abre um mercado que anualmente produz entre R$ 5 trilhões e R$ 10 trilhões. A previsão do superintendente de produtos de recebíveis da B3, Fernando Bianchini, é de que a partir de um ano e meio as novas regras comecem a entrar em vigor. As duplicatas são um dos instrumentos mais utilizados pelas empresas de praticamente todos os setores econômicos para dar garantia a empréstimos.

“A nossa estimativa é que a obrigatoriedade para o registro e escrituração das grandes empresas, que é por onde a norma começa a ser implementada, deva virar realidade em meados de 2025″, diz ele. A B3, por sua vez, quer ser um player bastante relevante nesse mercado e se prepara desde 2018 para isso, acrescenta.

Segundo Bianchini, como a B3 já é uma registradora de ativos financeiros e mobiliáros tradicional no mercado, é preciso estar posicionado nesse segmento também. A B3 já atua em recebíveis de cartões. Mas o executivo afirma que o grande valor talvez esteja nas possibilidades exponenciais de geração de dados, que se alinham com as estratégias desenhadas pela B3 de exploração de produtos e serviços nesse segmento, após a aquisição da Neoway e a Neurotech, empresas de Big Data e Inteligência Artificial.

CMV passou a exigir registro de duplicatas por FIDCs

Bianchini diz que já a partir deste ano, entre 25% a 30% desse montante deve começar a ser registrado para atender uma exigência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que passou a obrigar o registro das duplicatas por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). “A norma é um passo além, uma vez que o Banco Central torna obrigatório o registro e a escrituração de toda e qualquer duplicata negociada por fundos, bancos e factorings”, afirmou em conversa com o Broadcast. Atualmente, cerca de 5% das duplicatas negociadas são registradas, acrescenta.

Bianchini lembra que a normatização da duplicata escritural está dentro da agenda BC# e que teve uma versão divulgada em 2020. “O tema não tracionou, embora não tenha saído da pauta”, conta. “A nova versão tem aperfeiçoamentos, a partir de aprendizados adquiridos com a normatização sobre registro e negociação com os recebíveis de cartões”, afirmou ainda.

A essência da nova regra é a criação de obrigações para o cedente - quem produz o bem ou o serviço e vende para um terceiro comprador da mercadoria, chamado de sacado, e o emissor da duplicata, diz o executivo da B3. “O cedente tem obrigação de fazer o registro e a escrituração das duplicatas que quiser negociar no mercado. Esse é um papel novo”, explica Bianchini. Escriturar a duplicata significa digitalizar, verificar o lastro, a nota fiscal que dá origem ao lastro e acompanhar toda a vida desse título, até a sua efetiva liquidação.

Nova regra começa com grandes empresas

A introdução da norma se dará em fases, ou seja, começa pelas grandes empresas, com faturamento anual superior a R$ 300 milhões, e entre os próximos passos está o registro das empresas que estarão aptas a escriturar. A B3 já faz o registro, assim como outras empresas, mas de acordo com Biachini todas ainda terão de obter autorização do BC para a escrituração.

De acordo com o executivo da B3, as empresas registradoras já vinham trabalhando em uma convenção para o registro, mas agora, com a edição da nova norma, há ajustes em andamento para incorporar as novas regras. Depois da aprovação das duas primeiras casas, tem um faseamento para entrada em produção das funcionalidades previstas na norma por parte das escrituradoras e registradoras.

“Quando essas duas primeiras chegarem à última etapa é que a norma passa a vigorar”, conta Bianchini, o que, em sua opinião, acontecerá em meados de 2025. Isso não impede que outras empresas companhias se credenciem ou estejam aptas a registrar e escriturar as duplicatas, acrescenta.









