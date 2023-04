OEC contrata Lazard para reestruturar dívida de US$ 1,9 bi

A OEC, braço de engenharia e construção da Novonor (ex-Odebrecht), contratou a assessora financeira Lazard para conversar com seus credores sobre a reestruturação de uma dívida de US$ 1,9 bilhão em títulos (bonds). A companhia está entre as únicas do Grupo Odebrecht que não foram obrigadas a recorrer à recuperação judicial em 2020. Na ocasião, a OEC conseguiu reestruturar os bonds - emitidos pela holding, mas garantidos pelo negócio da construtora - fora do ambiente da recuperação judicial, com uma promessa de recuperação de seu backlog (carteira de obras contratadas). A pandemia e as condições adversas macroeconômicas prejudicaram essa agenda.

Títulos começam a vencer em 2024

Como os títulos de dívida da empresa vencem apenas a partir de 2024, a OEC tem tempo para estruturar as conversas com os credores, que começam a buscar assessores financeiros e legais. Em 2020, cerca de sete bonds foram reestruturados.

Leniência da Lava Jato é renegociada

Outro tema que deve entrar nas conversas são as coobrigações e garantias assumidas pela OEC nos acordos de leniência firmados pela Novonor com entes públicos. Existem expectativas de revisão dos números, mas esse é um tema incerto e os bilhões de reais que essas empresas envolvidas na operação Lava Jato renegociam podem inviabilizar a operação de várias delas.

A OEC vinha sendo colocada no centro do processo de reconstrução do grupo Novonor. O presidente do grupo, Hector Nuñez, afirmou no meio do ano passado que a construtora será o principal negócio do conglomerado, substituindo a relevância da petroquímica Braskem, que será vendida.

OEC é o braço de engenharia e construção da Novonor, antiga Odebrecht Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Novonor enfrenta paralisação da venda da Braskem

A renegociação da dívida da OEC acontece, portanto, em um momento delicado para a Novonor, já que a venda da Braskem está paralisada e é uma incógnita, em meio à queda no preço de suas ações e à mudança de governo. A Novonor controla a Braskem com 50% mais um de suas ações, tendo a Petrobras como sócia.

Com a mudança de governo, a percepção é a de que diminuem as possibilidades de venda da parte da petroleira, o que complica a equação para se encontrar um comprador para a Braskem. Procuradas, Lazard e OEC não comentaram.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 05/04/2023, às 17h08

