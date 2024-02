O negócio é avaliado pelas grandes teles (TIM, Vivo e Claro) e por provedores regionais Foto: Marcos Arcoverde/Estadão Conteúdo

A Oi Fibra, unidade de negócios que tem 4 milhões de clientes de banda larga da Oi, pode vir a ser dividida em partes com o objetivo de facilitar sua venda, apurou a Coluna com fontes envolvidas nas negociações.

PUBLICIDADE A venda da Oi Fibra é uma das iniciativas do novo plano de recuperação judicial da companhia. O processo foi colocado em curso no fim do ano passado com a contratação dos bancos Citi e BTG Pactual para a sondagem de interessados. A Oi espera obter ao menos R$ 7,3 bilhões com a transação. O negócio está sendo avaliado pelas grandes teles nacionais (TIM, Vivo e Claro), bem como por provedores regionais de internet fixa. “Tem bastante provedor estudando”, comentou uma fonte. Divisão pode tornar preço mais acessível Uma eventual divisão da Oi Fibra teria o objetivo de distribuir os clientes conforme a área de atuação dos futuros compradores, além de tornar o preço de compra mais acessível. O fatiamento também ajudaria a reduzir a concentração de mercado e evitar problemas com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A princípio, o esboço é de desmembramento em duas partes para não ter uma perda de escala relevante, mas um fatiamento maior não está descartado.

Neste momento, a divisão da Oi Fibra está em estudo pelos assessores financeiros. Na próxima fase do processo, a Oi vai receber as primeiras propostas não vinculantes e, numa segunda fase, avançar para as propostas vinculantes dos interessados mais bem qualificados. A venda será feita por meio de processo competitivo, e o objetivo é concluir a transação em 2025, de acordo com plano divulgado pela Oi esta semana.

Negócio tem complexidade

“Ainda existem análises em andamento para determinar a melhor forma de venda. Isso vai depender das interações que os assessores financeiros estão fazendo com os potenciais interessados”, disse uma fonte.

Procurados, Oi, Citi e BTG não comentaram.

Executivos de companhias que estão analisando a Oi Fibra têm dito que uma eventual compra seria “complexa”, uma vez que a Oi presta o serviço de banda larga com uma rede que não é dela. A empresa tem contratos de locação da infraestrutura de rede de fibra ótica da V.tal. Portanto, o comprador da Oi Fibra teria que lidar com uma terceira parte, uma vez que o contrato da Oi com a V.tal inclui algumas obrigações de consumo mínimo de capacidade de rede, que tem que ser assumidas pelos compradores.

Concorrentes estão de olho

“A Oi é um ativo grande, não tem como não olhar. Mas é também mais complexo que o normal, pois envolve mais que duas partes”, afirmou o presidente da TIM, Alberto Griselli, ao ser questionado sobre o tema esta semana, em entrevista ao Broadcast.

O presidente da Algar Telecom, Jean Borges, também disse que a venda da Oi Fibra envolve mais questões que o normal. “Tem as condições comerciais com a V.tal e os preços de contratos pelo uso da rede. Tudo isso será determinante para qualquer tipo de oferta que venha a ser feita”, afirmou, ao ser perguntado pelo Broadcast.

PUBLICIDADE Segundo Borges, a Algar está acompanhando o processo, mas não tem um trabalho formal em cima do ativo. Sua percepção é de que há muita gente olhando a Oi Fibra, mas existem dúvidas sobre a concretização de uma oferta de compra. “Ouvimos que a proposta como um todo não foi bem aceita pelos valores solicitados e que os bancos estão reavaliando a forma como fazer a oferta: dividir o ativo em regiões ou vender inteira”, contou, confirmando o que outras fontes consultadas pela reportagem têm dito nos bastidores. Quem quer comprar, despista Outra fonte, porém, nega falta de atratividade. “É tudo uma questão de preço. Se o comprador paga mais pelos contratos rodando com a V.tal, paga menos pela aquisição da Oi Fibra. Dá na mesma”, pondera. Em sua avaliação, os candidatos à compra estão se fingindo de morto para despistar o interesse. “Quem desdenha quer comprar”, ironiza. Uma terceira fonte também acredita que o processo tem uma complexidade normal para operações desse porte. “Não faz sentido falar em complexidade maior por causa dos contratos com a V.tal. A assunção desses contratos é até mesmo condição para a compra funcionar, pois todos os clientes de banda larga da Oi Fibra vão ter que continuar usando a rede da V.tal. Caso contrário, o negócio não faria sentido econômico, porque haveria a necessidade de o novo dono instalar uma rede nova para atender os clientes”, pondera.



Este texto foi publicado no Broadcast no dia 08/02/24, às 15h13

