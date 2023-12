Oito em cada dez pessoas vão encarar gastos de início de ano sem grande sufoco

Segundo o levantamento, 45% preveem desembolsos de mais de R$ 3 mil no início do ano Foto: Mônica Zarattini/AE

O ano de 2024 vai começar sem grande sufoco financeiro para muitos brasileiros, apesar dos desembolsos tradicionais de janeiro com impostos e gastos escolares. Um levantamento da Koin, fintech especializada em soluções de pagamento, mostrou que 82,2% dos entrevistados estão preparados para pagar IPTU, IPVA e matrículas escolares.

Quase um terço (31,2%) já guardou dinheiro ao longo do ano e mais da metade (51,6%) contou que organizou o orçamento para pagar as despesas extras. Quase metade (45,8%) dos entrevistados planeja parcelar as contas, enquanto 39,5% pretendem quitar à vista. Cerca de 11% vão usar recursos guardados em aplicações financeiras, como a caderneta de poupança.

Segundo o levantamento da Koin, a maior parte dos entrevistados (45%) prevê desembolsos de mais de R$ 3 mil. Outros 19,8% preveem algo entre R$ 2 mil e R$ 3 mil; 17,5%, entre R$ 1 mil e R$ 2 mil; e 8,8% devem desembolsar entre R$ 501 e R$ 1 mil.

O levantamento feito pela fintech teve a participação de 743 pessoas de todas as regiões do País, em novembro, e tem margem de 95% de confiança.









