Oriz, de Carlos Kawall, deve ser 1ª gestora a competir com bancos em ofertas

Kawall: foco da Oriz será em operações de renda fixa, inicialmente

A Oriz, gestora criada pelo ex-secretário do Tesouro, Carlos Kawall, e que tem a XP como sócia, deve começar a estruturar ofertas públicas de renda fixa em breve. Ainda esta semana, entra com pedido para poder coordenar captações de companhias. É a primeira no mercado com tal estratégia, já dentro das novas regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que entraram em vigor este mês e permitem que empresas não financeiras coordenem emissões no mercado de capitais, segmento dominado até agora basicamente por bancos de investimento.

Kawall afirma que, em um primeiro momento, o foco da Oriz será nas operações de renda fixa, em títulos de dívida como debêntures e nos certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) e imobiliários (CRIs). A responsável pela área será a Oriz Assessoria. “Esperamos ser uma pioneira nesse tipo de registro”, diz o economista.

A documentação vem sendo preparada desde o fim de 2022 e vai ser entregue na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). A entidade atuará, por meio de um convênio na CVM, como responsável por essa parte. A gestora também pretende ser membro da entidade.

Regra da CVM fixa parâmetros para atuação

A nova regra da CVM fixa alguns parâmetros para uma empresa não financeira poder coordenar ofertas públicas, como ter um patrimônio líquido mínimo de R$1 milhão e comprovar ter estrutura e equipe capacitada para esse tipo de serviço.

Empresa é especializada na gestão de fortunas

A Oriz, com sede na Faria Lima, vem sendo pensada por Kawall e equipe desde 2021. Foi lançada em outubro de 2022, trazendo executivos de várias gestoras e bancos. É especializada na gestão de fortunas, mas em seu sentido mais amplo, que cuida não só do dinheiro dos milionários, mas de seus bens menos líquidos, como imóveis e de suas empresas. Nesse sentido, a Oriz quer fornecer um serviço que vai da gestão do patrimônio do cliente à capitalização de sua empresa, como faz um banco.

