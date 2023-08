Quedas dos preços de combustíveis, carros novos e alimentos básicos, como carne e leite, foram fatores que elevaram otimismo dos brasileiros Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO CONTEÚDO

O nível de otimismo do brasileiro é o maior em uma década e a população do País só perde para a da Indonésia em termos de confiança no futuro, segundo levantamento mensal da Ipsos. O Brasil chegou a 60 pontos no Índice de Confiança do Consumidor da empresa de pesquisas, enquanto a média global ficou em 47,6 pontos. Nos últimos 12 meses, o indicador no País teve evolução de 13,9 pontos, a maior entre todas as 29 nações pesquisadas.

Entre os acontecimentos que motivaram a melhora no otimismo dos brasileiros estão as quedas nos preços dos combustíveis, dos carros novos e de alimentos básicos, como carne e leite, segundo Marcos Calliari, presidente da Ipsos no Brasil. Além da deflação registrada no mês passado, diz ele, “as contas de luz também estão ficando pontualmente mais baratas, devido ao repasse do chamado ‘Bônus de Itaipu’ e houve avanço na aprovação da Reforma Tributária, que traz novo ânimo a uma parcela considerável da população.”

Por outro lado, a confiança dos consumidores segue caindo em diversos países europeus, com destaque para Hungria (-4,7 pontos), Holanda (-2,4) e França (-2,1), além do Reino Unido, com queda de 4,2 pontos porcentuais em um mês. Além da alta na inflação, alguns países da região enfrentam recessão. A pesquisa foi realizada entre 23 de junho e 7 de julho de 2023, com 21 mil adultos de até 75 anos.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 01/08/23, às 17h13.

