Palavra ‘lixo’ ganhará nova definição no dicionário na Semana do Meio Ambiente

Ação é parte do movimento "Juntos pela Reciclagem" Foto: Taba Benedicto/Estadão

Grandes empresas de segmentos do consumo e volume elevado de embalagens associados aos seus produtos começam nesta segunda-feira, Semana Mundial do Meio Ambiente, uma campanha para reforçar a conscientização sobre a necessidade da reciclagem. A palavra lixo passa a ter uma nova definição no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa e no serviço Amazon Alexa: sai “objeto sem valor ou utilidade, que se joga fora” e entra “qualquer material que ainda não pode ser reciclado, reutilizado ou compostado”.

Essa é a primeira ação do movimento “Juntos pela Reciclagem”, liderada por empresas como Nestlé, Pepsico, Cargill, Unilever e iFood ao lado da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), a ABIPLA (Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional (ABIPLA) e também à Associação Nacional dos Catadores (ANCAT) e às empresas Menos 1 Lixo e Yattó, para despertar um novo olhar para o valor do resíduo.

No Brasil, mais de 800 mil catadores vivem da reciclagem. Mas apenas 4% dos resíduos gerados são reaproveitados, o que representa um enorme potencial.