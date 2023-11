Para a Black Friday, Inter libera limite em linha ‘pague depois’

Diretora do marketplace do Inter, Marcela Zonis diz que onda de calor aumentou procura por ar condicionado e ventilador Foto: Inter/Divulgação

O Inter fez uma pré-aprovação de crédito para mais de 5 milhões de clientes antes da Black Friday, que ocorre na próxima sexta-feira, 24. O banco não revela o volume aprovado, mas afirma que a liberação por cliente superou os R$ 1.000. Os recursos poderão ser usados para compras no Inter Shop, o shopping virtual (marketplace) que fica no aplicativo do banco. A expectativa é que os recursos ajudem a impulsionar as vendas este ano.

Os limites são no chamado “Buy now, pay later” (“compre agora, pague depois”), espécie de crediário digital que virou mania nos Estados Unidos e na Europa e que avança aos poucos no Brasil. O Inter vinha oferecendo o produto em formato piloto, e terá na Black Friday deste ano um teste de fogo. A cobrança das prestações é feita na conta corrente do cliente.

A diretora do marketplace do Inter, Marcela Zonis, afirma que o crédito é um combustível para o crescimento do Inter Shop. No terceiro trimestre deste ano, 2,9 milhões de clientes fizeram compras no shopping virtual, movimentando um valor bruto de R$ 870 milhões. A cada venda, o banco ganha uma comissão. O Inter tem 29,4 milhões de clientes.

Loja virtual prevê ultrapassar R$ 170 milhões em vendas

A expectativa do shopping do banco digital é ultrapassar os R$ 170 milhões em vendas brutas da Black Friday de 2022, embora o Inter não revele quanto espera crescer. Com mais de 600 lojas, o Inter Shop ganhou uma lista VIP de promoções e um sistema de alerta de preços para “esquentar” a corrida antes da largada.

Segundo Zonis, eletrônicos como celulares e computadores seguem na dianteira entre os mais buscados antes da Black Friday, mas a onda de calor que tomou conta do País na última semana ampliou o interesse por ar condicionado e ventilador.

