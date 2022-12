Para diversificar carteira, HDI prepara entrada em seguro rural em 2023

Produção de uva em Petrolina (PE), no Vale do São Francisco; região é um dos alvos da HDI Foto: Carlos Laerte / ESTADÃO

Depois de entrar na área de seguros de varejo, comprada da Sompo recentemente, a HDI prepara a entrada no seguro rural destinado ao cultivo agrícola, e estrutura um formato de atuação que tenta driblar as dificuldades que esse setor enfrenta no País. A ideia é usar o histórico das safras no Brasil ao longo das últimas duas décadas para calcular o preço ideal de cada apólice e o tamanho de cada risco.

Segundo o CEO da HDI, Eduardo Dal Ri, as apólices serão oferecidas a partir de um acordo com uma empresa que tem experiência no seguro rural, mas que compôs um painel de resseguros majoritariamente estrangeiro. Dessa forma, a companhia tenta escapar das restrições de capacidade que os resseguradores locais enfrentam após os prejuízos bilionários com a seca do segundo semestre de 2021.

“É uma empresa que opera o seguro agro há bastante tempo, e que traz a capacidade de resseguro e a capacidade técnica de subscrição e regulação do sinistro. Eu trago a capacidade de distribuição e a reputação da HDI no Brasil”, disse ele ao Broadcast. O acordo está em fase final e deve ser formalizado em breve, com a divulgação do parceiro. A HDI vai subscrever os riscos.

Seguro rural impulsiona crescimento das seguradoras

O rural tem sido a mola propulsora do crescimento das seguradoras no Brasil este ano. Em outubro, o crescimento foi de 31,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Entretanto, também tem sido fonte de prejuízos, com a corrida por indenizações após a quebra de safras agrícolas na Região Sul do País na virada do ano. Esse efeito tem se dissipado nos últimos meses. “Os impactos causados por eventos climáticos no ramo rural continuam sendo robustamente aliviados, surtindo efeito na redução expressiva do índice no ramo (-70 p.p. a/a)”, afirmou Luan Calimério, analista do BB Investimentos, em relatório sobre o setor. O setor de resseguros, porém, não deve escapar de um prejuízo bilionário.

Vendas devem começar no segundo semestre do ano que vem

Mas a HDI enxerga no ramo uma oportunidade importante, diante da pujança do agronegócio local, e quer usar a tecnologia para conquistar terreno (e bons clientes) em culturas e regiões menos protegidas, como o Vale do São Francisco.

As vendas devem começar no segundo semestre do ano que vem, provavelmente para a safra 2023/2024. A HDI vai contratar 16 agrônomos que ficarão nas regiões produtoras, para atender aos fazendeiros, e vai distribuir o produto por meio de cooperativas, bancos e corretores - ao todo, a rede tem mais de 30 mil deles.

Esse cliente não é novo para a empresa, que vende seguros para máquinas agrícolas. O ramo é um dos que mais crescem, de acordo com Dal Ri, com aumentos anuais próximos a 150%. “O agro está crescendo, mas a tecnologia implantada também, e os valores das máquinas aumentaram muito depois da pandemia”, afirmou.

O movimento parte do mesmo princípio que levou à compra da operação de varejo da japonesa Sompo no Brasil: diversificação. O ativo deve fortalecer a posição da empresa na capital paulista, e em ramos como os seguros residencial e de vida, além do automotivo, pelo qual a HDI é reconhecida no solo brasileiro. A expectativa é de que a operação seja concluída entre maio e junho de 2023.





