Parceria entre UBS e BB será mantida mesmo após a compra do Credit Suisse

Parceria do BB e do UBS deu escala aos negócios do banco suíço no Brasil Foto: Fernando Bizerra /Agência Senado

O Banco do Brasil espera manter a sociedade com o suíço UBS a despeito da compra do arquirrival Credit Suisse, anunciada no último domingo. A leitura preliminar do negócio fechado às pressas, para evitar que a crise no banco se espalhasse, é de que “não haverá impactos na parceria” no Brasil, que está indo para seu para seu terceiro ano.

“A joint venture continuará a operar normalmente”, diz uma fonte próxima ao banco, que não comentou sobre como ficaria a estrutura final após a compra do Credit Suisse. A parceria foi firmada em setembro de 2020 e deu escala aos negócios do UBS no Brasil. Com poucos ativos no País, o banco suíço teve a chance de poder usar na parceria o balanço do BB para financiar as emissões de renda fixa, mercado dominado por bancos locais. Ao mesmo tempo, a instituição financeira brasileira avançou na coordenação de emissões externas e de ações, que eram o ponto forte do UBS.

Braço de investimento do Credit no Brasil é alvo de rumores de venda

Ainda pairam muitas dúvidas de como a operação do banco de investimento do Credit será absorvida no Brasil, por conta da parceria do BB com o UBS. No mercado, crescem rumores de venda dessa área desde setembro do ano passado, quando a situação do Credit começou a piorar. Antes de ser adquirido, o Credit sempre negou a intenção de vender esse braço de negócios.

Operação deve beneficiar concorrentes

Para o Citi, há chances de um movimento intenso de contratações de executivos na esteira da venda do Credit ao UBS à medida que os efeitos do negócio para a joint venture com o BB não sejam cristalizados. Caso de fato esse movimento ocorra, pode resultar em ganhos significativos de participação de mercado para concorrentes como o BTG Pactual, XP e Itaú Unibanco.

“Os concorrentes podem ter como alvo os banqueiros do Credit Suisse, visando obter os ativos dos clientes, semelhante à forma como o BTG Pactual abordou os agentes autônomos da XP no passado”, avaliam analistas do Citi, em nota a clientes.

No ano passado, o BB chegou a conversar com o UBS para tentar ampliar a sua presença nos Estados Unidos, para atender endinheirados brasileiros e de outros países da América Latina que moram lá, de acordo com fontes. Procurados, o BB e o UBS não comentaram.

