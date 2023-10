Parfin, de infraestrutura para cripto, prevê impulso a partir do Drex

Iniciativa da autoridade monetária ajuda a remover barreira do dinheiro 'analógico', diz executiva Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Parfin, startup que oferece infraestrutura para plataformas de finanças descentralizadas, como as que operam criptomoedas, espera um impulso aos negócios com o Drex, o real digital criado por iniciativa do Banco Central, e que está em fase de testes. A empresa está no consórcio liderado pela TecBan e também fornece serviços ao BV.

No caso do BV, a Parfin ajudou na instalação do “nó”, que é o ponto de acesso do banco ao sistema de testes, segundo o diretor de Tecnologia e cofundador da startup, Alex Buelau. Até o final de setembro, o banco havia feito mais de 100 operações na rede do Drex e, além disso, fez a segunda operação com títulos públicos federais.

A Parfin tem três produtos: um serviço de custódia de ativos digitais; uma plataforma de “cripto como serviço”, que permite criar sistemas de negociação de criptoativos e que é utilizada por clientes como a XP; e uma interface que torna a blockchain, tipo de rede em que os criptoativos são negociados, mais amigável.

Criptomoeda brasileira deve ajudar a impulsionar a tokenização

A gerente de negócios da empresa, Beatriz Fernandes, afirma que o Drex deve ajudar a impulsionar a chamada tokenização, que é a criação de representações digitais de ativos reais, de dinheiro a imóveis. Hoje, uma das barreiras para que a digitalização cresça é justamente o dinheiro, que ainda é “analógico”.

Criada em 2019 por Buelau, Marcos Viriato e Cristian Bohn, a Parfin tem clientes como a tokenizadora Fórtx QR, e negociou US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) através de suas plataformas nos últimos 12 meses.

Continua após a publicidade





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 16/10/23, às 17h50.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.