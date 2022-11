Pátria avança na venda de empresa de dados Odata, em negócio de R$ 10 bi

Publicidade

Data center da Equinix nos EUA; com digitalização da economia, segmento no Brasil atrai investidores Foto: Chang W. Lee/The New York Times

O Pátria deve anunciar em breve a venda da Odata, empresa de data center fundada em 2015 pelo fundo de investimento brasileiro. O negócio deve ser fechado por cerca de R$ 10 bilhões. Antes uma startup, a Odata se consolidou como a maior empresa de infraestrutura para abrigar servidores de dados da América Latina, com presença além do Brasil, no Chile, México e Colômbia.

Mercado de data center atrai investidores estrangeiros e locais

Com a digitalização da economia e a demanda crescente pelo armazenamento e processamento de dados, o mercado de data centers tem atraído investidores locais e estrangeiros por meio de empresas como a Scala (do fundo americano Digital Bridge), a Ascenty (da americana Digital Realty e da canadense Brookfield), a multinacional americana Equinix e a brasileira Piemonte Holding, entre outras.

Esses grupos, aliás, são alguns dos candidatos naturais a se interessar pela empresa do Pátria. A Scala, por exemplo, chegou a analisar a transação, mas não topou o preço do ativo, segundo fontes.

Saída do Pátria do negócio já estava prevista

A Odata faz parte do Fundo Pátria Infraestrutura IV, que a gestora de private equity afirma ser o maior fundo do setor de telecomunicações para a América Latina. O fundo já investiu e vendeu, por exemplo, a Voguel Telecom e a Highline do Brasil (esta última comprada pela Digital Bridge), e hoje tem no portfólio a Winity, que é a primeira operadora de internet no atacado para redes móveis.

A venda da Odata já vem sendo articulada há alguns meses e faz parte do movimento natural de saída do Pátria após a maturação dos investimentos realizados desde sua criação. Em agosto, a Odata obteve uma linha de crédito junto ao braço de investimento do Banco Mundial, a IFC, de US$ 35 milhões para investir em novos data centers no México. O IFC tem sido ativo nos financiamentos ao setor, se tornando sócia minoritária da Highline e da Scala, ambas controladas pelo Digital Colony.





