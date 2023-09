Pátria quer aumentar para 20% participação de brasileiros nos ativos sob gestão

A meta de elevar fatia de investidores brasileiros faz parte dos compromissos assumidos pelo Pátria na abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York, em 2021 Foto: REUTERS/Brendan McDermid

A gestora Pátria, que em sua trajetória de 35 anos majoritariamente captou recursos junto a grandes investidores estrangeiros, quer elevar para 20% a participação dos brasileiros em seus ativos sob gestão até o ano que vem. Em 2021, quando listou suas ações na bolsa de Nova York, os brasileiros respondiam por entre 6% e 7% do total de R$ 75 bilhões de ativos sob gestão. Este ano, dos R$ 140 bilhões sob gestão, os brasileiros respondem por cerca de 15%.

A meta faz parte dos compromissos assumidos pelo Pátria na abertura de capital na bolsa norte-americana. Como pano de fundo, conta o sócio José Augusto Teixeira, está a diversificação de suas captações não só no Brasil, mas na América Latina, que tem uma baixa alocação em ativos alternativos - aqueles que não têm liquidez diária.

A maior parte do capital de brasileiros pessoas físicas e investidores institucionais está alocada em duas estratégias: investimentos em participação de empresas (private equity) e em infraestrutura.

Entre investidores, há fundos de pensão dos EUA e fundos soberanos

Teixeira diz que o Pátria cresceu focado nos grandes investidores da América do Norte, Ásia, Oriente Médio e Europa, que investem na América Latina. “Temos metade dos dez maiores fundos de pensão dos EUA e oito dos dez maiores fundos soberanos investindo conosco”, disse.

Desde o IPO, a ideia é atrair clientes da América Latina para investir globalmente. Nesse sentido, a aquisição em 2021 da gestora chilena Moneda, contribuiu para trazer clientes do Chile, Colômbia e Peru. O esforço da gestora está também em diversificar produtos e fazer com que seus clientes olhem para os fundos de crédito, ações, imobiliários, que fogem dos tradicionais fundos de investimento em participações. Por isso, além do Moneda, o Pátria adquiriu o VBI Real State para renovar sua gestão no setor imobiliário.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 18/09/23, às 13h01.

