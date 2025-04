Pix automático aumenta pagamento em dia a empresas em até 30%, diz Itaú

O Pix automático é ativado junto aos bancos pelas empresas, desde concessionárias de serviços públicos até nomes do setor de educação. A partir daí, elas podem oferecer essa forma de pagamento aos clientes. Neste momento, no caso do Itaú, as companhias só podem oferecer a funcionalidade a quem tenha conta no banco. A partir de junho, porém, poderão fazer a cobrança em qualquer instituição que ofereça o Pix.

O diretor de Pagamentos para Pessoa Jurídica do Itaú, Angelo Russomanno, afirma que o recebimento via Pix em pagamentos recorrentes ajuda a aumentar a previsibilidade do caixa das empresas, o que é uma boa notícia para a análise de crédito do banco. Já o diretor de Pagamentos para Pessoas Físicas, Mario Miguel, afirma que ao automatizar atividades, essa e outras ferramentas ajudam a manter o cliente pessoa física mais fiel ao banco, um dos objetivos-chave do Itaú para os próximos anos.