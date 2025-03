Porto do Açu terá planta de combustível verde com investimento de R$ 1 bi

O Porto do Açu, localizado no litoral norte do Rio de Janeiro, foi fundado pela LLX, empresa de logística do empresário Eike Batista. Em 2013, o fundo norte-americano EIG comprou a companhia, que passou a se chamar Prumo e tem o fundo Mubadala como acionista minoritário. Com a nova gestão, o empreendimento se reinventou. Entre as principais apostas, estão iniciativas ligadas à energia de baixo carbono, como hidrogênio verde e o SAF.

No caso do combustível sustentável de aviação, o plano é produzir de 40 mil a 50 mil toneladas por ano por meio da parceria com o grupo investidor, segundo apurou a Coluna. A ideia é olhar para a demanda externa, principalmente europeia, e dar prioridade à exportação. A localização da planta no porto é um fator que facilita o envio ao mercado externo, com menor custo logístico.

Metas europeias impulsionam demanda

“O mercado brasileiro de aviação é estressado do ponto de vista financeiro e as regras para descarbonização na aviação são mais flexíveis por aqui. Já as metas europeias são muito agressivas, o que impulsiona a demanda”, afirma uma fonte a par do projeto que falou em condição de anonimato.