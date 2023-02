Porto Saúde lança linha para PMEs com preço 25% mais baixo que plano regular

Nova categoria pode abarcar de 3 a 99 vidas a partir de contratos feitos com pessoas jurídicas Foto: REUTERS

A Porto Saúde, negócio de saúde suplementar da Porto, está lançando uma nova categoria de seguro saúde para Pequenas e Médias Empresas (PMEs): a Linha Pro, com preços até 25% mais baixos que o plano equivalente da linha regular da empresa. A novidade, que tem três produtos, estará disponível na cidade de São Paulo e região metropolitana.

O lançamento faz parte da estratégia do reposicionamento da marca Porto, iniciado há 10 meses. De acordo com o CEO da Porto Saúde, Sami Foguel, a Linha Pro foi desenvolvida para resolver os três principais fatores que empresários e beneficiários valorizam em relação aos planos de saúde: as redes credenciadas, o reembolso e o custo.

Dentre as redes credenciadas da linha estão os hospitais Sírio Libanês (disponível para o plano “Diamante Pro”) e Oswaldo Cruz (disponível para “Diamante Pro”, “Ouro Pro” e “Prata Pro”). Além dos dois hospitais âncora, há mais outros 50 hospitais e 12 laboratórios na rede.

Empresa fez parcerias para oferecer preços mais competitivos

Segundo Foguel, a companhia incluiu consultas ilimitadas no plano, para que os beneficiários não precisem pedir reembolso ou tenham que pagar coparticipação. “Temos mais de 2.500 médicos, e não é só médico de família, é para especialidades também, com ampla gama de opções”, disse. E, para conseguir preços mais competitivos para as empresas contratantes, a operadora recorreu a parcerias com credenciados e excluiu clínicas que cometiam fraudes no processo de reembolso, segundo o CEO da Porto Saúde.

”A gente fez ‘caber’ [no orçamento] através de parcerias estratégicas, principalmente com o Sírio Libanês e o Oswaldo Cruz, que são hospitais de referência e de qualidade, e fomos bastante inovadores na forma que negociamos as tabelas e na forma de cobrança mais adequada para o momento atual”, afirmou Foguel. Segundo ele, “não há produto equivalente no mercado”.

A Linha Pro pode abarcar de 3 a 99 vidas a partir de contratos feitos exclusivamente com pessoas jurídicas. Os três planos da linha contam com o Time Médico Porto Saúde e uma rede de profissionais credenciados que abrangem mais de 80 especialidades e 19 terapias.

Identificação de fraudes ajudou a reduzir preços, diz operadora

As fraudes no setor de saúde suplementar têm sido tema de discussões entre as operadoras que buscam combater o problema, mas encontram dificuldades para identificar e provar os crimes.

Segundo Foguel, a identificação de clínicas que cometeram fraudes foi um dos fatores que auxiliaram na diminuição dos preços da nova Linha Pro. “Nós ‘saímos’ de práticas abusivas que estão acontecendo no mercado, como quadrilhas de clínicas não credenciadas que realizam fraudes por meio de reembolsos. Isso gerou um ganho expressivo que repassamos ao empresário”, afirmou, acrescentando que a empresa procura evitar desperdícios de exames, por exemplo, com a integração do histórico do paciente.

Em uma iniciativa para reduzir fraudes, a Porto Saúde vai lançar um aplicativo que usará reconhecimento facial para pedidos de reembolso - processo parecido com o que fazem os bancos - e que utiliza inteligência artificial para identificar dispositivos e locais que fazem múltiplos pedidos de reembolso.

Companhia tem interesse em healthtechs

Ainda pequena dentre as operadoras de saúde suplementar, a Porto Saúde, que tem 413 mil vidas em sua base de beneficiários, está aberta a fusões e aquisições (M&As), de acordo com o CEO. Mas o foco mais provável são “soluções dentro do ecossistema” - como healthechs -, e não necessariamente para “comprar mais vidas”.

”A gente olha bastante coisa, mas tem que fazer sentido do ponto de vista de rentabilidade. Tem que ser no preço certo com o portfólio correto”, disse Foguel. “De imediato, não temos nada para anunciar”.

No seu balanço do quarto trimestre de 2022, divulgado na última sexta-feira, a Porto informou que a vertical Saúde alcançou R$ 86,4 milhões de lucro líquido em 2022 (alta de 51% ante 2021) e R$ 3,3 bilhões (alta de 41% ante 2021) em prêmios e receitas.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 14/02/2023, às 05h00

