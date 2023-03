Prefeitura de SP definirá construtoras de programa habitacional de R$ 8 bi

Obra da MRV na capital paulista; construtora foi uma das que apresentaram propostas para o Pode Entrar Foto: Hélvio Romero/Estadão

A Prefeitura de São Paulo deve concluir a fase de habilitação das construtoras dentro do programa Pode Entrar até o fim desta semana, dando início às primeiras contratações de projetos ao longo de abril, de acordo com estimativa feita pelo secretário municipal da habitação, João Farias, para a Coluna. Na habilitação, são definidas as empresas aptas para prosseguir para uma eventual contratação. Na sequência, elas deverão entregar documentação comprovando a capacidade de tocar os projetos, o que deve levar ao menos 30 dias, segundo Farias.

Lançado este ano, o edital do Pode Entrar prevê a contratação de 40 mil apartamentos, com investimentos de R$ 8 bilhões. O programa despertou apetite enorme das construtoras, que encaminharam propostas de contratação de 104 mil unidades, ou 2,5 vezes mais que o previsto pela prefeitura.

Grandes construtoras estão interessadas

Grandes grupos lançaram propostas, como MRV, Tenda, Direcional e Plano&Plano. O grande interesse das companhias se deu por conta da segurança de que não vão faltar recursos do orçamento municipal para as obras - problema visto na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

Dinheiro entra na contratação das obras

No Pode Entrar, o diferencial está na comprovação do dinheiro em caixa mediante empenho do valor no momento de contratação das obras. Outro ponto importante para as empresas é a certeza de que haverá correção no fluxo de pagamentos. O edital prevê a correção monetária do fluxo de pagamentos com base na inflação.

O programa habitacional estabelece para as construtoras o pagamento de 15% do valor dos empreendimentos à vista e 85% até a entrega das moradias. Uma vez que a contratação seja confirmada, representará uma boa entrada de recursos e alívio no endividamento das empresas.

