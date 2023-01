Primeiro IPO previsto para o ano, oferta da CTG deve ficar para depois de abril

Nova safra de IPOs na B3 só deve ganhar força a partir do segundo semestre FOTO - DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

A safra de aberturas de capital (IPOs, da sigla em inglês) pode demorar mais alguns meses para começar, por conta do mercado ainda muito volátil, com as incertezas sobre a política econômica de Luiz Inácio Lula da Silva, os juros altos e as dúvidas que pairam sobre o rombo bilionário da Americanas. A CTG Energia, que seria a primeira oferta da nova temporada, prevista inicialmente para o primeiro bimestre de 2023, deve ficar para abril ou depois.

No final de 2022, quando a empresa de energia protocolou a oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a expectativa era que a operação saísse em janeiro e fevereiro, movimentando entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões. Com o adiamento, a empresa agora vai precisar ter os dados do balanço do quarto trimestre para prosseguir com a operação.

O gestor de um fundo de investimentos que investe em energia, e que aceitou falar com o Broadcast Energia sem ter o nome identificado, disse que até o final do ano passado a operação estava avançada, com os bancos coordenadores realizando reuniões com potenciais investidores. Ele, contudo, disse que não teve mais notícias de reuniões nos últimos dias.





“Agora não seria um momento ideal para esse tipo de operação no mercado, porque devido ao aumento no custo de capital, talvez as ofertas não consigam atrair o montante ideal”.

Outra fonte que acompanha o IPO da CTG disse que, por se tratar de uma empresa muito grande, ela pode esperar um pouco mais para encontrar as melhores condições de mercado. “Não precisa ter tanta pressa, mas está bem encaminhado e está andando”. Procurada, a empresa não comentou.

Preparação para o IPO começou há meses

A CTG começou a se preparar para o IPO já há alguns meses. Um dos riscos de a operação sair agora seria justamente o investidor pedir um desconto maior no preço do papel, comenta o diretor de um banco estrangeiro. A volatilidade, diz ele, é a maior inimiga de ofertas de ações.





Para o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, os IPOs certamente vão voltar em 2023, a partir de abril, mais provavelmente com ofertas apenas de empresas mais maduras e de setores mais tradicionais, como energia e saneamento, que consigam fazer ofertas maiores, com chance de atrair estrangeiros.

Empresas na fila da Bolsa olham para o segundo semestre

Outras empresas que também aguardam a reabertura da janela de IPOs para colocaram suas ofertas na rua já projetam que a oportunidade aconteça apenas no segundo semestre, quando haverá mais clareza em relação ao momento em que o Banco Central começará a reduzir a taxa básica de juros.

Continua após a publicidade





No setor de energia, a Rio Alto e a 2W têm planos de aproveitar a melhora no cenário para lançarem suas ofertas no mercado. Há, também, a expectativa de que tão logo a janela se abra, aconteçam IPOs de empresas de saneamento, como Aegea e BRK Ambiental.

Esta nota foi publicada no Broadcast Energia no dia 20/01/2023, às 15h49

