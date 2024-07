Principal plataforma de comercialização de energia do País registra recorde de negociações

As operações fechadas na principal plataforma de comercialização de energia do País chegaram a R$ 42,4 bilhões no primeiro semestre, alta de 202,5% em relação ao mesmo período do ano passado e de 170,4% frente ao semestre imediatamente anterior.

A melhor marca anterior havia sido registrada na primeira metade de 2021 – ano da última crise hídrica – no qual se reportou R$ 30,1 bilhões, considerando os negócios fechados em tela e aqueles formalizados por meio de boleta eletrônica.

Fenômenos climáticos

De acordo com o diretor Comercial, de Produtos, Comunicação e Marketing da BBCE, Eduardo Rossetti, os fenômenos climáticos El Niño e La Niña, a afluência abaixo da média e tensão em relação ao próximo período úmido, que se inicia no fim do ano, motivaram a alta nos preços de energia, conforme mostrou o Broadcast Energia.

“Vínhamos de um 2023 com PLD (Preço de Liquidação de Diferenças) no piso e volatilidade baixíssima. As incertezas deste ano fizeram com que abríssemos janeiro com aquecimento de negociações e todos os meses fortes na BBCE”, disse.