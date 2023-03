Projesan, de tratamento de água, investirá R$ 100 milhões em quatro novas fábricas

Novo marco do saneamento deve elevar investimentos no setor. Foto: Keydson Barcellos/QAQ Filmes. Foto: undefined / undefined

O novo marco de saneamento e as perspectivas de investimentos no setor têm gerado efeitos positivos em toda a cadeia de fornecedores do setor. A Projesan Water, empresa catarinense de tratamento de água, planeja construir quatro novas fábricas no País nos próximos cinco anos, de olho na demanda potencial. O investimento previsto nas novas unidades é de R$ 100 milhões.

A expansão representa diversificação geográfica para empresa, uma forma de ficar mais próximos de novos clientes e gastar menos com frete, já que os produtos para tratamento de água são de menor valor agregado e grande volume. As unidades serão construídas nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte, onde já houve privatizações de concessionárias de saneamento. Hoje, as duas fábricas da companhia estão localizadas em Santa Catarina e São Paulo.

Fundada há 35 anos, a Projesan vem crescendo em ritmo forte, numa média de 45% por ano, e chegou a R$ 226 milhões de faturamento em 2022. A meta é manter a velocidade do avanço e chegar a R$ 1 bilhão em receitas em 2028. Hoje, a principal área de atuação da companhia ainda é o tratamento em indústrias, mas a perspectiva é crescer com o avanço das concessões municipais.

Com o mercado de olho no potencial do setor de saneamento, a companhia vem sendo assediada por investidores, tanto estratégicos como financeiros, segundo Pedro Francisco, da Projesan Water. “Negócios que têm posição na economia real têm enchido os olhos dos investidores no momento”, diz.

Francisco, porém, diz ter tranquilidade para tocar os projetos de forma independente e que não há interesse imediato em negociações com investidores. Nesse sentido, ele olha para um futuro mais distante, no qual sinaliza fazer sentido um movimento no mercado de capitais, como uma potencial abertura de capital na Bolsa. “Todo investidor deve preparar sua empresa para o mercado”, diz. A instalação recente de uma sede administrativa na Avenida Faria Lima, coração financeiro do País, é um primeiro passo nessa direção.





