Quatro em cada dez pessoas contrataria seguro contra catástrofe

Quatro em cada dez brasileiros contratariam um seguro com proteção contra catástrofes, de acordo com pesquisa da Agência Virta e do Instituto Qualibest. Entram nessa conta apólices com garantia contra os efeitos de eventos como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado, por exemplo. A pesquisa foi feita online com 811 pessoas, de todas as regiões do País e classes sociais.

PUBLICIDADE Apesar de verem o uso dos seguros com bons olhos, os brasileiros levam pouco o fator catástrofe em consideração. Cerca de 24% colocam a cobertura contra enchentes na conta ao contratar um seguro de automóvel, por exemplo, enquanto 34% consideram essa proteção ao buscar um seguro residencial. O estudo reforça a percepção de que ainda há uma lacuna grande de proteção por seguros no País. Ao todo, 61% dos entrevistados disseram não ter seguros, sendo que 74% desse grupo está distribuído entre as classes C, D e E, de menor renda. Cobertura era baixa no Rio Grande do Sul Em dezembro, a Superintendência de Seguros Privados (Susep), que regula o mercado de seguros no Brasil, divulgou um estudo que apontou que de R$ 89 bilhões em perdas estimadas no Rio Grande do Sul com as enchentes, apenas R$ 6 bilhões estavam cobertos por seguros. A lacuna de proteção, de 93%, é uma das maiores do mundo.

A pesquisa Virta/Qualibest aponta que entre os brasileiros que não tinham seguros, 57% afirmaram não ter apólices porque as achavam caras; e outros 37% porque não viam necessidade de contratá-las.

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 04/03/2025, às 12:15.

