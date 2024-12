RB Investimentos anuncia aliança com Metis Advisors e entra em fusões

A Metis, fundada em 2017 por três executivos com passagens pelo ABN Amro e outras casas, como Bradesco BBI e Santander, já participou de 17 transações de fusões e aquisições, que movimentaram R$ 16 bilhões. Entre as operações está a venda do grupo de varejo colombiano Almacenes Exito pelo Cassino por US$ 1,1 bilhão. Outro negócio foi a assessoria ao grupo paranaense Muffato na aquisição de 16 lojas e 11 postos de gasolina do grupo Makro.

A butique tem alianças que permitem atuação no exterior, com equipes em países como México, Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Suécia. Um dos sócios da Metis, Rodrigo Portulan, observa que o Brasil vive um momento de consolidação de alguns mercados, o que abre oportunidades de negócios em M&A, por isso o interesse na parceria.

Mudanças de estrutura

A entrada em fusões e aquisições vem na sequência de mudanças importantes na estrutura do grupo RB. A holding RB Capital, uma cisão feita em 2008 da Rio Bravo Investimentos, criada nos anos 2000 pelo economista Gustavo Franco, resolveu em outubro fazer nova cisão. Com isso, criou duas estruturas separadas, a RB Asset, focada em gestão de recursos, e a RB Investimentos, focada em operações de mercado de capitais. A decisão ocorreu após o grupo japonês Orix vender a participação na RB Capital.