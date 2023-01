Reag Investimentos adquire a Quadrante para reforçar gestão de patrimônio

João Carlos Mansur: Queremos continuar nessa trilha nos próximos anos Foto: Reag

A Reag Investimentos, grupo financeiro independente que desenvolve soluções para grupos familiares e empresariais, anunciou nesta segunda-feira (23), em primeira mão ao Broadcast, a aquisição da Quadrante Investimentos, sociedade independente de gestão de patrimônio. Com a operação, a Reag busca ampliar sua presença no wealth management (gestão de patrimônio) reforçando a estrutura de atendimento, base de clientes e oferta de produtos e serviços na área.

A transação com a Quadrante é a segunda aquisição da Reag no setor de gestão de patrimônio. No ano passado, o grupo comprou a Rapier Investimentos, casa de wealth management do Rio de Janeiro, que tinha quatro colaboradores em sua equipe. Já a Quadrante tem 20 colaboradores, que passam agora a integrar o quadro de profissionais da Reag.

Operação reforça presença em ativos com liquidez, diz empresa

Em nota, a Reag destaca que, durante as conversas que resultaram na aquisição, o principal ponto foi a preocupação com o impacto que o negócio teria para os clientes. A Reag também diz que a operação reforça sua presença em ativos líquidos, tendo como base a alocação de recursos financeiros e preservação de capital, uma vez que, historicamente, a gestora tem maior presença em segmentos como participações societárias, ativos ligados ao mercado imobiliário e crédito.

”Agora, juntas, essa estratégia se fortalece, com a possibilidade de oferecer ao cliente um serviço completo, com soluções personalizadas para ativos líquidos e ilíquidos, sendo possível fazer tudo dentro de casa, além de contar com apoio para operações offshore”, afirma João Carlos Mansur, presidente executivo (CEO) da Reag.

Para a Quadrante, o negócio representará um impulso, avalia Edson Inácio da Silva, diretor da empresa. “Ao nos juntarmos à Reag, vamos oferecer uma estrutura ainda mais sólida, mantendo a equipe dedicada de backoffice e nossos clientes terão maior acesso a uma gama de soluções, como fundos estruturados”, diz Silva.

Reag terá R$ 80 bilhões sob gestão após aquisição

Com a aquisição, a Reag chega a R$ 80 bilhões sob gestão, dando continuidade a seu plano de crescimento. A gestora espera “continuar nessa trilha nos próximos anos”, afirma Mansur.





Esta nota foi publicada no Broadcast Investimentos no dia 23/01/2023, às 10h40

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.





Continua após a publicidade