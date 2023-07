Recém-criado, banco de investimento Yards já prepara duas aquisições

Segmento do agronegócio é um dos focos da Yards, que tem como alvo empresas com faturamento de R$ 50 milhões a R$ 1,5 bilhão de setores que se destacam economicamente Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO CONTEÚDO

A Yards, o novo banco de investimento e gestora criado por ex-executivos do Bradesco e do Banco do Brasil, já prepara o anúncio da aquisição de duas butiques de investimento, que vão permitir a empresa entrar no negócio de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) e em fundos de private equity e venture capital, como são chamadas as carteiras que compram participações em empresas.

Outra novidade é o lançamento no segundo semestre de seu primeiro fundo, um Fiagro, que pode ficar em R$ 300 milhões e assim oferecer capital de giro a produtores do agronegócio. A Yards nasce com R$ 1 bilhão de recursos e vai operar em três áreas: banco de investimento, área que inclui fazer captações de empresas e M&A; gestão de fortunas e gestão de recursos.

A empresa foi criada para ter sócios e também quer se associar com outras companhias, afirma o executivo Leandro Miranda, sócio-fundador e ex-diretor do Bradesco. Miranda diz que o foco da Yards são empresas de R$ 50 milhões a R$ 1,5 bilhão de faturamento anual, de setores que se destacam economicamente no País, mas que estão escondidas nas diversas regiões do Brasil e são carentes de recursos dos grandes bancos e gestoras da Faria Lima.

Agronegócio, infraestrutura, mineração, petróleo e tecnologia estão no radar

Neste grupo estão empresas dos segmentos de agronegócio, infraestrutura, mineração, óleo e gás e tecnologia. “Vamos estruturar somente operações para captações privadas para as empresas, não queremos disputar com os grandes bancos”, disse Miranda.

Para chegar nessas companhias no interior do Brasil, a Yards contratou agentes locais, em regiões como Porto Alegre, Cuiabá, Salvador e Curitiba, que conhece as empresas da região. Por meio desses contatos, o sócio Phillip Searson, ex-Bradesco BBI, fez uma viagem pelo interior do Rio Grande do Sul, para conversar com empresários locais, muitos donos de empresas com faturamentos milionários, mas desconhecidos em São Paulo.

Searson, que durante muitos anos esteve à frente de captações de grandes empresas no exterior, diz estar em contato com fundos estrangeiros para estruturar captações privadas a empresas brasileiras mais à frente.

Proposta é diversificar sobre a oferta da maioria dos bancos, com fundos de ativos privados e não líquidos

De toda essa atividade junto às empresas, a expectativa da Yards - que entre vários significados é gíria para “bilhão” em inglês - é engordar o negócio na gestora, seja por meio de fundos distribuídos na asset ou na gestão de fortunas. O sócio Gueitiro Genso, que já foi do Banco do Brasil e do seu fundo de pensão Previ, afirma que a proposta é também diversificar em relação à oferta da maioria dos bancos, de fundos tradicionais e líquidos e ter à disposição fundos de ativos privados e não líquidos. Mas a plataforma de investimento da casa para seus clientes é aberta, abrindo para a oferta de fundos e produtos de outras gestoras.

Além dos escritórios regionais no Brasil, a Yards terá um pé nos Estados Unidos, com escritório em Miami, e outro em Omã, para falar com investidores e fundos soberanos do Oriente Médio. O sócio responsável por Omã é Sergio Espeschit, executivo que foi responsável pelas operações da Vale na região.

A estrutura de partnership tem atualmente dez sócios, mas esse número tende a crescer à medida que o negócio for ganhando tração.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 11/07/23, às 17h57.

