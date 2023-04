(re)energisa obtém R$ 700 mi do BNDES para implantar 49 fazendas solares

Após colocar em operação comercial 211 megawatts-pico (MWp) em usinas fotovoltaicas para geração distribuída, a (re)energisa, braço do Grupo Energisa, quer dar um novo salto e implantar mais 144 MWp até o fim deste ano, por meio da construção de 49 fazendas solares. E, para viabilizar a estratégia, a companhia fechou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) um financiamento de R$ 700 milhões.

Os projetos que serão implantados contam com solicitação de parecer de acesso junto às distribuidoras anterior a 6 de janeiro deste ano, garantindo maior benefício tarifário, de acordo com as normas anteriores à Lei 14.300/2022, conhecida como marco regulatório da Geração Distribuída, que passou a vigorar a partir este ano.

As usinas serão implantadas nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e devem atender a aproximadamente 4,5 mil unidades consumidoras entre micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Empresas de menor porte são segmento promissor

Segundo a vice-presidente de Soluções Energéticas da (re)energisa, Roberta Godoi, a companhia identificou uma demanda forte das micro, pequenas e médias empresas por redução de custos nos últimos anos, e especialmente num momento de recuperação após os efeitos econômicos da pandemia de covid-19. Além disso, ela avalia que há também uma consciência maior em relação ao uso de energia renovável entre companhias de menor porte. “Estamos muito focados nesse segmento, que é promissor”, disse ao Broadcast Energia.

Desembolsos do banco para o setor estão em alta

Pelo lado do BNDES, os desembolsos no setor elétrico tendem a ficar cada vez mais relevantes, acompanhando o foco do banco público em desenvolver os setores ligados à infraestrutura. O Broadcast Energia apurou que os desembolsos previstos para o setor elétrico neste ano devem ser praticamente a metade de tudo o que for investido em infraestrutura no País, um montante estimado entre R$ 47 bilhões e R$ 65 bilhões.

Desse volume, o banco já anunciou recentemente o financiamento de R$ 907 milhões num projeto da Casa dos Ventos, e agora outros R$ 700 milhões para a subsidiária da Energisa. “Esse volume expressivo de investimentos mostra a importância que esse segmento tem para a carteira do BNDES, principalmente por ser de energia limpa e gerada próxima ao local de consumo”, disse a Superintendente de Transição Energética do banco, Carla Primavera, destacando a atuação relevante no setor elétrico, inclusive com apoio às distribuidoras de energia na formulação da Conta Covid.

Hoje, contudo, o foco do banco no setor elétrico está em apoiar projetos de geração renovável e novos investimentos em transmissão, especialmente para permitir o escoamento da energia produzida por eólicas e solares no Nordeste para o Sudeste, principal centro consumidor do País.

