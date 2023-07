Reforma e queda de juro esquentam fila bilionária de ofertas de ações

BRF deve fazer a maior venda de papéis na bolsa dos últimos três anos no Brasil, com a possibilidade de movimentar R$ 5,35 bilhões Foto: BRF

A aprovação da reforma tributária na Câmara e a perspectiva de queda dos juros em agosto devem dar novo fôlego para ofertas de ações, que já vinham aquecidas nas últimas semanas. Grandes empresas captaram R$ 7,7 bilhões desde junho e na próxima semana, a BRF deve fazer a maior venda de papéis na bolsa dos últimos três anos no Brasil, com a possibilidade de movimentar R$ 5,35 bilhões. O recorde anterior, sem considerar a gigante operação que privatizou a Eletrobras, era da empresa de logística Rumo, que em agosto de 2020 captou R$ 6,4 bilhões em uma oferta subsequente (follow-on).

A oferta da BRF terá a definição do preço de venda no próximo dia 13, mesmo dia em que a construtora MRV pretende fechar sua oferta de ações, que pode chegar a R$ 1 bilhão. A empresa pretende fortalecer sua estrutura de capital para conseguir investir mais no programa Minha Casa, Minha Vida. Já a BRF deve usar todos os recursos para pagar dívidas. Também, o Banco de Brasília (BRB) anunciou a retomada de uma oferta de ações, que vinha sendo adiada desde 2021.

Executivos de bancos relatam que investidores estrangeiros têm aumentado a presença nas ofertas de ações por conta do cenário mais positivo para Brasil na comparação com outros emergentes. Nos cálculos da Faria Lima, as ofertas subsequentes de ações podem movimentar ao menos R$ 30 bilhões este ano, acima dos R$ 24 bilhões de 2022.

Preços depreciados das ações ajudam a elevar otimismo

Outro motivo para otimismo é que muitas ações estavam com preços depreciados. Nas ofertas recentes, os estrangeiros, muitos que já conheciam o mercado brasileiro, mas estavam fora nos últimos meses, ficaram com 60% dos papéis da bilionária oferta da Localiza, que movimentou R$ 4,5 bilhões, e 60% da Oncoclínicas, empresa que vendeu ações na baixa para tentar dar liquidez ao papel na B3 ao mesmo tempo que capta recursos para resolver o endividamento. Na Direcional, os estrangeiros ficaram com 35% das ações.

Para os estrategistas da consultoria internacional TS Lombard, Lawrence Brainard e Jon Harrison, recomendam que os investidores aumentem exposição no Brasil, um país “reformista” em contrate com outros emergentes, como a China, e indo na direção de um corte de juros, que deve acontecer em agosto, e maior crescimento da economia. Com o arcabouço fiscal ganhando forma e a aprovação da reforma tributária na Câmara, eles observam que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se tornou o mais bem sucedido líder político de Lula. Nesse ambiente, ações e outros ativos brasileiros, apesar da melhora recente, ainda estão com preços atrativos.

Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 07/07/23, às 17h15.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com