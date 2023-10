Regularização de dívidas atinge maior patamar desde 2019

Serasa Experian espera segundo semestre ainda mais positivo Foto: Dado Ruvic/Reuters

O índice de regularização de dívidas negativadas no primeiro semestre de 2023 chegou a 62,5% no acumulado do primeiro semestre, o maior patamar desde 2019, de acordo com a Serasa Experian. O indicador envolve a regularização em até 60 dias após o mês de vencimento. Por setor, a maior regularização aconteceu nas dívidas com bancos e cartões, que atingiu 72,4% das dívidas em atraso, superando a marca do primeiro semestre do ano passado, de 62,3%.

“A projeção é de um segundo semestre mais positivo”, afirma o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Segundo ele, a melhora no primeiro semestre em relação aos últimos aos é explicada pela queda no desemprego, corte de 0,75% na Selic e a deflação ocorrida em agosto.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 13/10/23, às 18h15.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.